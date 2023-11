Befejezi működését a Tesco egyik leányvállalata Szlovákiában!

A brit Tesco Szlovákiában nemcsak a Tesco áruházláncot működteti, de más vállalkozóknak bérbe adva a Žabka élelmiszer-üzletláncot is, amely most viszont befejezi működését ebben a formában, mégpedig azért, mert egyre nagyobbak lettek a cég veszteségei - írja a Denník E.

Átalakulnak - Fotó: Tesco Stores / Denník E

A Tesco franchise rendszerben működteti a Žabkát, ami azt jelenti, hogy ezt kisebb vállalkozók üzemeltetik, akik ezért a jogért a Tesconak fizetnek, miközben az anyavállalat szállítja a dizájnt és a termékeket, valamint biztosítja a marketinget.

A Žabka esetében a Tesco először Csehországban nyitott üzleteket, onnan terjedtek át Szlovákiába három évvel ezelőtt. Most viszont megerősítették a Denník E-nek, hogy be is fejezik, erről pedig pénteken reggel értesítették a franchise partnereiket.

Csehországban ez az üzletlánc sokkal erősebb, összesen 130 egységgel rendelkezik, míg Szlovákiában 29 boltig jutottak, leginkább Pozsony környékén üzemelnek, valamint néhány nyugat-szlovákiai városban és Zsolnán.

A franchise partnereikkel közölték, hogy ha úgy gondolják, maradhatnak ugyanott dolgozni, de már csak mint a Tesco alkalmazottai és nem önálló vállalkozók. A Žabkák ugyanis nem szűnnek meg teljesen, csak átalakulnak Tesco Expressé, ami a vállalat kisebb üzleteinek koncepcióját jelenti. Arról is tájékoztattak, hogy a Žabka üzletek eddigi üzemeltetőinek nem kell aggódniuk, a szerződéseiket megújítják, vagy pedig kiegyeznek velük. Ugyancsak munkát kínálnak a Žabka üzletek eddigi alkalmazottainak.

Az egész folyamat jövő tavasszal érhet véget. A Tesco hangsúlyozta, hogy ez nem jelenti tevékenységének visszafogását Szlovákiában, éppen ellenkezőleg, növekedni szeretnének, amit azzal is alátámasztottak, hogy idén hat új Tescót nyitottak országszerte, összesen így már 163 egységük működik.

A Tesco azzal is indokolta a mostani döntését, hogy megítélésük szerint a kisebb városokban vagy a lakótelepeken nagyobb mértékben tudnának terjeszkedni saját nevük alatt, mint a Žabka neve alatt. Emellett utóbbiak a megjelenésük óta veszteséget termeltek. 2020-ban 8,7 millió eurós forgalom mellett 1,8 milliós volt a veszteségük, 2020 és 2022 között pedig összesen több mint 2,5 milliót buktak.

(Denník E)