Befolyásos világlap: Orbán focira szórja a dohányt, a szappan meg hiánycikk a magyar kórházakból

Orbán Viktor vidéki házától alig húsz méternyire egy fűtött gyepű, a falu lakosságánál kétszer több ember befogadására alkalmas, múzeummal és rendelővel is felszerelt stadion áll, miközben a megye legnagyobb kórházában nincs szappan a női vécében, rosszak a piszoárok a férfi vécében, és két orvos az éjszakába nyúlóan próbálja ellátni a még éjfélkor is várakozó harminc beteget, kezdi magyarországi riportját a New York Times - vette észre a 444.hu.