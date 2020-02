Befuthatott Fico Kiska-ellenes videója, amin az exállamfőt próbálják besározni (VIDEÓ)

A videón Michal Šuliga látható, aki tanúként szerepelt a perben, továbbá Milan Reichel, akit a poprádi alvilággal hoznak összefüggésbe.

„Egy primitív videófelvétel két nagyon rossz színésszel, akik ellen különféle csalási ügyekben folytat eljárást a rendőrség. Nyilvánvaló, hogy mindketten előre megírt szöveget mondanak fel, tragikomikus az egész” - reagált Kiska. Azt állítja, Reichelt sosem látta, Šuliga cégétől pedig újsághirdetés alapján vásárolta a földet. Az újsághirdetés kivágását is közzétette a közösségi hálón.

A videófelvétel felbukkanását a volt államfő Robert Fico Smer-SD-elnök állítólagos kijelentésével hozza összefüggésbe, aki „megígérte, hogy bosszút áll és támadni fog engem”, ha nem nevezem ki az Alkotmánybíróság elnökévé.

A videófelvételen Šuliga és Reichel Andrej Kiska Veľký Slavkov-i földvásárlási peréről beszél, a volt államfő ellen Ján Franc fogorvos indított tulajdonjogi pert és 2018-ban meg is nyerte. Šuliga volt az egyik tanú, a felvételen most azt állítja, Kiska is tudta, hogy jogtalanul elbirtokolt földet vásárol tőle, Šuliga pedig a bíróságon Kiska számára kedvező vallomást tett.

Az ítélet kihirdetésekor Miroslav Radačovský bíró azt mondta, Kiska jóhiszeműen vásárolta a földterületet és nem tudhatta, hogy azt korábbi tulajdonosai törvénytelen úton szerezték.

Megszólalt az ügyben Robert Fico is. Az exkormányfő elutasítja, hogy személyét összekössék e fent ismertetett videóval. A Smer elnöke megjegyezte: "Úgy tűnik számomra, hogy ebben az országban mindenért én vagyok a felelős, beleértve a szelet, az esőt, a meleget és a hideget is. Ez nevetséges."

TASR