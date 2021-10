Beiktatták hivatalába az új osztrák kancellárt

Alexander Van der Bellen osztrák államfő hétfőn ünnepélyesen beiktatta hivatalába az új kancellárt, Alexander Schallenberget, és egyúttal az új külügyminiszter is letette a hivatali esküt.

Fotó: Thomas Kronsteiner/Getty Images

Schallenberg eddig külügyminiszter volt, ezt a pozíciót hétfőtől Michael Linhart, az eddigi párizsi nagykövet tölti be.

A hivatalos ceremónia keretében Van der Bellen először - saját kérésére -felmentette Sebastian Kurz előző kancellárt, majd - miután külügyminiszteri tisztségéből felmentette, beiktatta utódját, Alexander Schallenberget. Ezután az államfő eddigi tisztségéből felmentette, majd beiktatta az új külügyminisztert, Linhartot. A jelenlévők előtt mindketten letették a hivatali esküt.

Az államfő méltatta az új kancellárt, elmondta, csúcsdiplomataként, volt külügyminiszterként és meggyőződéses európaiként a legjobb előfeltételekkel rendelkezik a tisztség betöltésére. Majd Linhartot illette elismerő szavakkal, és kitért "régi személyes ismeretségükre" is.

Hangsúlyozta, most nem csak a munka következetes folytatása, hanem az állampolgárok bizalmának visszaszerzése is fontos feladat lesz. Hozzátette, a koalíciós partner Zöld Párttal folytatott, új bizalmi alapokra épülő együttműködésnek az ország stabilitását és a kormányzati munka gördülékeny folytatását kell jelentenie.

Schallenberget az Osztrák Néppárt (ÖVP) azután jelölte a tisztségre, hogy Sebastian Kurz kancellár bejelentette lemondását a szombat esti kabinetülést követően. Kurz azért mondott le, mert a gazdasági és korrupciós ügyekkel foglalkozó ügyészség (WKStA) vesztegetés és hűtlen kezelés gyanúja miatt napok óta vizsgálódott a közvetlen környezetében, és a koalíciós partner Zöld Párt emiatt kihátrált Kurz mögül, az összeomlás szélére sodorva a kormányt.

Az új kancellár, Alexander Schallenberg diplomatacsaládból származik, külföldön is elismert politikus, akinek kormányzati gyakorlata is van. Az első Kurz-kormány bukása után, 2019 júniusától Brigitte Bierlein szakértői kormányában külügyminiszterként és később kancelláriaminiszterként is dolgozott. A második Kurz-kormány 2020 januárjában megerősítette külügyminiszteri hivatalában, ő volt az egyetlen, aki az előző szakértői kormány tagjai közül hivatalában maradt.

A frissen beiktatott külügyminiszter, Michael Linhart hosszú évek óta külügyi vonalon dolgozott: egyebek között diplomataként, Wolfgang Schüssel egykori néppárti kancellár külügyi tanácsadójaként, a külügyminisztérium főtitkáraként és legutóbb párizsi nagykövetként teljesített szolgálatot.



MTI