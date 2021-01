Beindult a NAKA gépezete, egymás után tartóztatják le a pénzügyőrség korábbi vezetőit

A NAKA nem tétlenkedett pénteken reggel. Azon túl, hogy őrizetbe vette a Pénzügyi Igazgatóság korábbi elnökét, František Imreczét, lecsapott nyolc másik személyre is, köztük a pénzügyőrség informatikai vezetőjére, Milan Gregára is.

Illusztrációs felvétel (TASR)

A rendőrök a Mýtniknek (vámszedő) keresztelt akció keretében kapcsolták le Imreczét és Gregát, akiket jelenleg a rendőrségen hallgatnak ki.

A noviny.sk portál információi szerint a NAKA folytatja a letartóztatásokat. A nyomozók Michal Suchoba és Jozef Brhel vállalkozókat is őrizetbe akarták venni. A TV JOJ információi szerint azonban ők nem tartózkodnak Szlovákia területén.

Valószínű, hogy a NAKA nemzetközi együttműködést kér a két vállalkozó lefüleléséhez. A TV JOJ szerint Brhel az Atlanti-óceán egyik szigetén tartózkodik, Suchoba pedig az Egyesült Arab Emírségekhez tartozó Abu-Dzabiban.

Imrecze nevéhez fűződik a Pénzügyi Igazgatóság informatikai rendszerének újjászervezése, amit sokan túlárazottnak tartottak. Kiderült például, hogy ez a folyamat a nyilvánosságot megkerülve zajlott le, miközben az állam súlyos 10 milliókat fizetett ki az új struktúra kiépítéséért. Az IT-rendszert főleg attól az Allexis nevezetű cégtől szerezték be, amelyiknek az élén Imrecze barátja, Michal Suchoba állt. Ez a Suchoba Marian Kočner ismerőse, és létezik egy hangfelvétel, ahol ők ketten arról egyeztetnek, hogy a pénzügyőrség némi pénzért békén hagyja a maffialistás vállalkozót.

A Smerhez közel álló Jozef Brhelről azt kell tudni, hogy egykor a HZDS parlamenti képviselője volt, a 2000-es évek elején azonban kilépett. A 90-es években Mečiar kormányzása idején a gazdasági minisztérium államtitkáraként is tevékenykedett. A Gorilla-iratokban Jaroslav Haščák Penta-vezér említi Brhelt, mint a Smer egyik "részvényesét". Brhel cégei elsősorban az IT és az energetika területén tevékenykednek. Az első Fico-kormány idején egy rakás céget alapított, amelyek meglehetősen sikeresek lettek az állami megrendelések területén, összesen 85 milliónyi megrendelést gyűjtöttek be, 2012-től 2015-ig pedig további 185 milliót.

(denníkn/para)