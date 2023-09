Bejelentette "visszatérését" a világcsúcstartó úszó

Bejelentette "visszatérését" Milák Kristóf, olimpiai, világ- és Európa-bajnok, világcsúcstartó úszó.

Milák Kristóf (TASR)

"Visszatértem. Szükségem volt a szünetre, mert érzem, hogy most ismét készen állok a folytatásra, ugyanazzal, vagy még acélosabb akarattal is, mint bármikor korábban. Ismét érzem az éhséget, hogy olyan dimenzióit mutassam meg az úszásnak, amit eddig még nem. Kettőzött ambícióval kezdtem újra az edzéseket, beprogramoztam magam, tudom, hogy az első hetek, hónapok fájni fognak, de én választottam ezt az utat, és végigmegyek rajta - Párizsig, aztán még tovább is" - idézte a magyar szövetség hétfői közleménye a 23 éves világklasszist, aki már első edzésén is túl van a Duna Arénában.

"Az első makrociklus arról fog szólni, hogy az állóképességet, a konditerembe pedig az erőt visszaszerezze. Nyilván lesznek olyan felhozó versenyek, amelyeken láthatjuk majd, de a fő számában, illetve olyan versenyen, ahol ténylegesen meg tudja mutatni magát, csak akkor fogjuk odaállítani, amikor olyan formában van, hogy tudja hozni azt, amit tőle elvárnak" - mondta az M1 aktuális csatorna megkeresésére Virth Balázs, Milák edzője, aki a tokiói olimpia után kezdte el a közös munkát az úszóval. Hozzátette, hogy ezek a felhozó versenyek még nem publikusak, de a felkészülési terv 90 százaléka már készen áll, ebben pedig fontos szerepet játszik a jövő évi Európa-bajnokság, amelyről még nem tudni, megrendezik-e. Virth azonban megerősítette, hogy minden a jövő évi párizsi olimpia körül forog majd.

Milák június közepén jelentette be, hogy nem indul a fukuokai világbajnokságon. Akkor azt mondta, sem fizikálisan, sem mentálisan nincs olyan állapotban, hogy ott legyen a világ legjobbjai között. Később arról beszélt, hogy szüksége volt a feltöltődésre és úgy érzi, karrierje során három, négy vagy öt olimpiai bajnoki cím van összességében a fejében.