Bejelentették, hogy milyen járványügyi intézkedésekkel kell számolnunk a húsvéti ünnepek alatt

A húsvéti ünnepek miatt a megszokottnál nagyobb lesz a mozgás, többen lesznek úton, az egészségügyi minisztérium ezért kedden bejelentette, hogy bár javul a járványhelyzet, továbbra is maradnak az eddig érvényben lévő járványellenes intézkedések.

Húsvéti fa állítása a besztercebányai SNP téren (Fotók: TASR - további képekért kattints a fotóra!)

Ez tehát azt jelenti, hogy a húsvéti ünnepek alatt is ugyanazok a járványügyi szabályok lesznek érvényben, mint jelenleg is. Ennek oka, hogy az ünnepek alatt várhatóan többen fognak találkozni, és többen lesznek például a templomokban is.

Matej Mišík, az Egészségügyi Elemzések Intézetének (IZA) vezetője közölte, az ünnepek után dől majd el, hogy miként módosítják a kötelező maszkviselést, és hol lesz szükségünk továbbra is reszpirátorra.

Mišík hozzátette, a jelenlegi incidenciát figyelembe véve a szakértők azt javasolják, hogy egyelőre ne töröljék el a kötelező reszpirátorviselést beltéren.

Húsvét után várhatóan ismét összeül a szakértői konzílium, amelynek tagjai a Közegészségügyi Hivatallal egyeztetnek majd a járványügyi intézkedések enyhítéséről.



(TASR)