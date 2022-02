Bekeményített az Orange, újabb változással állt elő

Jelentős változásokra számíthatnak az egyik legnagyobb szlovákiai mobilszolgáltató ügyfelei: amellett, hogy március 5-től több szolgáltatás árát emelik, további jelentős újítást harangoztak be.

Fotó: TASR - illusztráció

Ami az áremelést illeti, a szolgáltató azt állítja, hogy ugyan feljebb viszi a havi előfizetéseket a szolgáltatásokért, de szinte minden programban bővítés várható. Martin Hromkovič, az Orange szóvivője szerint az új szolgáltatások nagyobb adatmennyiséget, gyorsabb letöltési vagy küldési sebességet tartalmaznak.

További változás, hogy az áremelés bejelentését követő egy hónapon belül abban az esetben is fel lehet mondani büntetés nélkül a szerződést, ha még érvényben van a lekötés (viazanosť), ennek azonban van egy buktatója. Ebben az esetben ugyanis az ügyfél nem viheti át másik szolgáltatóhoz a telefonszámát, tehát az megszűnik. Erre a zive.sk portál hívta fel a figyelmet.

Alexandra Piskunová, az Orange szóvivője a lapnak elmondta, az ügyfél a szerződést kötbér nélkül csak a szerződéstől való elállással mondhatja fel. Ebben az esetben tehát törlődik minden szolgáltatás. így a telefonszámot is törlik – tette hozzá a szóvivő.

A legtöbben hosszú ideje, akár több évtizede is használják a telefonszámokat, így bizonyára kellemetlen lenne nekik, ha az egyik napról a másikra megszűnne. Az Orange-nak erre is van megoldása: mennyiben az ügyfél nem fogadja el a szolgáltatások árának emelését, és másik szolgáltatóhoz akarja átvinni a számát, erre is lehetősége van, ebben az esetben azonban már kötbért kell fizetni, ha még érvényben van a lekötés.



(topky.sk/zive.sk)