Békés, boldog, de drágább – idén karácsonykor mélyebben a pénztárcánkba kell nyúlnunk

Az idei karácsony drágább lesz, mint a tavalyi, és nemcsak az ajándékokért, hanem az ünnepi asztalon lévő finomságokért is többet kell fizetnünk – írja a TV Noviny.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

A szakértők szerint idén 8-10%-kal emelkedhetnek a karácsonyi ünnepekkel kapcsolatos költségek. Eva Sádovská, a WOOD & Company elemzője példával is szemléltette: ha tavaly 200 euróból vásároltunk be karácsony előtt, akkor idén 216-220 euróval számolhatunk.

Ez azokra az élelmiszerekre is érvényes, amelyek nélkül elképzelhetetlen az ünnepi vacsora. A cukor ára harmadával nőtt, a tojásé 40%-kal. Emellett drágult a hal és a kenyér is. A szakértő szerint a tavalyihoz képest biztosan drágábra jön ki a hús, a gyümölcs és a zöldség ára is.

Sokak számára elképzelhetetlen az ünnepi asztal a majonézes krumplisaláta nélkül, idén viszont ennek elkészítése is drágább mulatság – a krumpli több mint 17%-kal, a majonéz pedig több mint 10%-kal drágult.

Egyértelműen hosszabb azoknak az élelmiszereknek a listája, amelyek drágultak, viszont vannak olyanok is, amelyek ára évközi viszonylatban csökkent. Ilyen például a liszt, az olaj vagy a vaj.

Így drágultak az egyes élelmiszerek egy év alatt:

Átlagár 2023 októberében Átlagár 2022 októberében Változás Kristálycukor 1,42 euró 1,28 euró +11,2% Porcukor 1,77 1,45 +21,9% Halfilé 11,55 9,98 +15,8% Fagyasztott hal 11,39 10,54 +8,1% Burgonya 1,17 1 +17,2% Alma 1,35 1,25 +8,6% Mandarin 2,25 2,11 +6,6%

(tvnoviny.sk)