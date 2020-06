Beleférhet egy borítékba 1750 darab 100 eurós bankjegy? A smeresek bukott embere még a nyugdíjas apját sem kíméli

Tavaly még arra gyúrt, hogy az Alkotmánybíróság tagja lehessen, ahogy azt tervezte személyes barátja, Robert Fico is. Most már egészen más jellegű kérdések foglalkoztatják Kajetán Kičurát, az Állami Tartalékalap menesztett vezetőjét.

Fotó: Polícia SR

Március végén érkeztek az első hírek, hogy nincs minden rendben a Kičura által irányított tartalékalapnál. Aztán egyre érdekesebb dolgok derülteki. Éppen akkor, amikor a tartalékalappal (SŠHR) kapcsolatban mindenki azon csámcsogott, hogy ott a vezetőség bakit bakira halmozott, az ifjabbik Kičura a fővárosban vett pár lakást. És még csak hitelre sem volt szüksége. Aztán április második felében Közép-Szlovákiában tartott razziát a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) a tartalékalap - akkor már - exigazgatójánál. Kičurát pénzmosással és korrupcióval vádolta meg a hatóság.

Állítólag az ügyben szintén megvádolt vállalkozó, Miroslav Solava "kente meg" az SŠHR bukott irányítóját, aki 220 ezer eurót kaphatott. Mindketten azzal védekeznek, hogy ez az összeg nem egyéb, mint egy kölcsön. De ennek a kölcsönnel való érvelésnek kiderült a gyenge pontja.

Solava a vallomásában azt állítja, hogy Kičura 175 ezer eurónyi kölcsönt személyesen hozott neki el - 100 eurós címletekben. Ez az a pont, ahol a Legfelsőbb Bíróság munkatársai egymásra nézhettek, és azt mondhatták, itt valami nem stimmel. Mert akkor ez azt jelentené, hogy egy borítékba 1750 darab papírpénzt kellett volna beleszuszakolni, ami meg egészen egyszerűen képtelenség.

Gyenge magyarázkodásnak tűnik az is, honnan szerezte a pénzt Kičura. Az SŠHR kirúgott vezetője azt állítja, hogy a pénzt az apja, Rudolf Kičura spórolta össze. A nyugdíjas bácsi szerint a megtakarításait ráhagyta fiára, aki abból a pénzből lakást vett Pozsonyban. Hogy a további 175 ezer eurója honnan volt Kičurának, még nem világos, ami a Legfelsőbb Bíróságnak is szúrja a szemét.

De van itt még valami. Solaváról kiderült, hogy 2014-ben eladta egy bizonyos ZVS nevezetű cégben a részesedését, amiért 2,3 millió euró ütötte a markát és nincs életszerű magyarázat arra, miért lett volna szüksége további 175 ezer euróra. A bíróság szerint Solava saját céljaira kérte ezt a kis kölcsönt, amiről a feleségének nem számolt be. És hogy mit tett az összeggel? Egészen frappáns: állítólag titokzatos orosz és ukrán szakértőktől műszaki berendezést vásárolt.

A rendőrség azért csapott le Kičurára, mert a nyugdíjas apjának a számlájára érkezett pénz - kvázi, a korábban adott kölcsön törlesztése - a már említett Solavától. 2017-ben hat tételben összesen 220 680 euró futott be arra a számlára, amihez az öreg Kičurán kívül fiának, Kajetánnak is hozzáférése volt.

Solava a bíróságon említést tett arról, hogy márciusban, egy nappal azútán, hogy Kičurát kirúgták a tisztségéből,egy autópálya melletti pihenőhelyen találkoztak és ott nekiláttak visszadátumozni egy szerződést, mintha ők ketten 4 évvel korábban egyeztek volna meg a pénzkölcsönzésről. A bíróság úgy véli, ezért is indokolt, hogy a tartalékalap menesztett vezetője szigorú őrizetben maradjon, mert ellenkező esetben a kapcsolatai révén "takarításba" kezdene és eltüntetné a nyomokat.

Kičura azzal védekezik, hogy semmit sem hamisítottak meg, csupán egy 2016-os egyezségüket egy új szerződéssel helyettesítettek. Erre a bíróság azt mondja, ilyen esetben nincs szükség egy új szerződésre, csupán egy szerződést kiegészítő megállapodás. Jogászként ezt illene Kičurának tudnia, hiszen hasonló ügyletekkel foglalkozott a múltban.

Ezzel a Legfelsőbb Bíróság is tisztában van, ezért Kičurát azzal gyanúsítják, hogy szofisztikált módszerrel követett el súlyos bűncselekményt, amit leplezni próbált és visszaélt azzal is, hogy állami hivatalban töltött be vezető tisztséget.

(aktuality.sk)