Belgiumban a vártnál gyorsabb ütemben terjed újra a koronavírus-járvány - írta hétfőn a helyi sajtó.

Fotó: TASR/AP

A nemzeti közegészségügyi intézet szóvivője, Boudewijn Catry azt mondta, hogy az újonnan azonosított fertőzöttek száma "riasztó, nem várt mértékben" növekszik. Kiemelte, az új esetek csaknem felét az antwerpeni régióból jelentették, de az ország többi részében is egyre több fertőzöttről számolnak be a hatóságok. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a statisztikák szerint a 20 és 60 év közötti korosztály van leginkább kitéve a fertőzés kockázatának.

A nemzetbiztonsági tanács, Sophie Wilmés kormányfő vezetésével hétfőn újabb korlátozásokat vezetett be. A miniszterelnök szerint azokra azért van szükség, hogy elejét lehessen venni a második hullám kiteljesedésének.

"Célunk egyértelmű: meg kell akadályozni a terjedést, hogy ne kényszerüljünk újabb lezárásokra" - hangsúlyozta.

Az új szabályok értelmében a társas összejöveteleken háztartásonként már csak öt fő vehet részt tizenöt helyett, a higiéniai előírások betartásával, kivéve az olyan nagyobb rendezvényeket, mint az esküvők, ahol a résztvevők maximális létszámát tíz főben határozta meg a kormány.

Kültéri rendezvényeken 200, beltérieken 100 személy vehet részt, a védőmaszk viselése továbbra is kötelező. A rendelkezések szerint a bevásárlást, amely 30 percnél tovább nem tarthat, egyedül kell végezni.

Sophie Wilmés aláhúzta, hogy az antwerpeni helyzet határozott, konkrét intézkedéseket tesz szükségessé. A tartományi válságcsoport továbbra is tárgyal a város polgármesterével a további intézkedések meghozataláról, amelyeket kedden jelentenek be.

A múlt héten csaknem kétezer új fertőzöttet rögzítettek a hatósági statisztikák, ami 71 százalékos növekedést jelent az azt megelőző hét adataihoz képest. A heti átlag szerint naponta 279 ember kapta el a Covid-19 betegséget. A 11,5 millió lakosú Belgiumban átlépte a 66 ezret a járvány kitörése óta megbetegedettek száma. Az országban eddig 9821 ember halt bele a SARS-Cov-2 vírus okozta betegségbe.

Belgiumban előző héten a kormány leállította az enyhítési intézkedések ötödik szakaszát. A korlátozásokat március közepén vezették be az országban, amelyeken időközben fokozatosan, több ütemben - párhuzamosan a járványügyi helyzet javulásával - lazítottak.



MTI