Bemutatkozott a komáromi Városi Művelődési Központ új vezetősége

Ezt követően a kulturális központ új igazgatója, Lakatos Róbert ismertette a változásokat: a komáromi VMK-nak új logója és elnevezése lesz rövid időn belül (a folyamat a sajtótájékoztatót követően meg is kezdődik), a direktor szeretné, ha 2020. január 1-től már hivatalosan is életbe lépne a Lehár Ferenc Művelődési Központ elnevezés. Maga a névadó ünnepség is részét képezi majd a 2020-as Lehár évnek, melynek kiemelkedő eseménye lesz az április 30-án, a zeneszerző születésnapján megrendezésre kerülő Lehár-gála.

De nemcsak az elnevezés változik, rövidesen új, többfunkciós weboldallal informálhatja a Városi Művelődési Központ az érdeklődőket, a portálon lehetőség lesz az online jegyrendelésre, amely szintén könnyíti és gyorsítja a kommunikációt.

Az új direktor arról is beszámolt, hogy 2019-től, a Harmónia-díj, a Szlovákiai Magyar Zenei Díj otthona és a díjátadó gála helyszíne is a VMK lesz, az első komáromi díjátadó gálára november 16-án 19.00 órától kerül sor.

Az intézmény 2020-ban, a Nemzeti Összetartozás Évének jegyében számos magyarországi és határon túli művészt, együttest – elsőként Bogányi Gergely zongoraművészt – szeretne vendégül látni, megerősítve ezzel azt a gondolatot, hogy a közös kultúra, a művészi értékrend minden határon és politikai döntésen felülemelkedik.

Lakatos Róbert bemutatta a csapatának új tagjait, akik a régi munkatársakkal együtt erősítik az intézmény szakmai munkáját. A VMK munkatársai (Bajkai Csengel Mónika, Domonkos Pál, Hanusz Zoltán, Katona Gábor és Varga Emese) beszámoltak a következő kulturális szezon készülő tervezeteiről.

Varga Emese az alternatív színházi és a kortárs drámabemutatókkal kapcsolatos tervekről beszélt, valamint egy fiatal tehetségeket támogató ösztöndíjprogramról, melyet a művelődési ház a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségével együtt hirdet meg és bonyolít le. Hanusz Zoltán a művelődési házban működő csoportokról és a Komáromi Táncműhely céljairól, Csengel Mónika a pályázati lehetőségek bővítése mellett a Kedvenceid másképp program újraindulásáról, valamint a „Babzsákos galériában” megrendezésre kerülő gyermekelőadás-sorozatról számolt be.

Domonkos Pál pedig a következő időszak koncertjeit vázolta fel, a közelgő Rúzsa Magdi koncert mellet elmondta, hogy a komáromi Városi Művelődési Központ szeretné visszahozni az újévi koncertek hagyományát, 2020. január 1-én a Budapest Bár zenekart láthatják a komáromiak.

Lakatos Róbert igazgató elmondta szeretné, ha intézménye nyitott műhelyként otthont és lehetőséget adna a kultúra minden területének, s a régión is túlmutató, országos jelentőségű intézménnyé válhatna.

(ve)