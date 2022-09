Bemutatták az iPhone 14-et, de új okosórát és fülhallgatót is leleplezett az Apple

2022. szeptember 7-én az Apple megtartotta legújabb Apple Eventre keresztelt termékbemutatóját, ahol többek között leleplezésre került az iPhone-ok és az Apple Watch-ok legújabb generációja.

A rendezvényt a KISLO Who Are You és TSHA Dancing in the Shadows című dala nyitotta meg. A zene után pedig a cég vezérigazgatója, Tim Cook szaladt fel a pódiumra, aki elmondta, hogy az iPhone, az AirPods és az Apple Watch lesz az est sztárja, továbbá, hogy az új iPad biztosan nem érkezik.

Az almás cég az okosórák bemutatásával kezdte el a leleplezést:

Bemutatkozik az Apple Watch Series 8

Habár a dizájn nem sokat változott az előző generációkhoz képest, nemvárt újításokkal rukkoltak elő a fejlesztők:

Az okosórákat új hőmérő szenzorral látják el. Az új szenzort az óra Ciklus alkalmazása fogja kihasználni, mely három évvel ezelőtt jelent meg az Apple Watchokra. A hőmérséklet-érzékelőnek köszönhetően, többek között arra is hasznos lehet az okosóra a női felhasználók számára, hogy visszamenőleges becslést kapnak arról, hogy mikor volt peteérésük, ami elengedhetetlen információ, ha gyermekvállalás előtt állnak.

Az új okosórát autóbaleset-érzékelővel is felszerelték. Ha megtörténne a baj, az óra képes érzékelni, hogy frontális ütközés, oldalütközés, hátsó ütközés vagy borulás következett-e be, és amennyiben a felhasználó nem jelzi, hogy minden rendben van, automatikusan riasztja a segélyhívót.

A harmadik kiegészítés pedig az átdolgozott alacsony fogyasztású üzemmód. A cég szerint 36 óra üzemidő érhető el egy teljes feltöltéssel.

Az ára kb. 499 euró körül fog mozogni és szeptember 16-án már meg is vásárolhatjuk.





"Felfrissül" az Apple Watch SE is

A 2020-ban bejelentett Apple Watch SE is kap egy apró frissítést, ugyanis megkapja az Apple Watch Series 8-ban is megtalálható S8-as chipet, amely körülbelül 20 százalékkal kínál nagyobb teljesítményt, mint az előző modell.

Az ára nagyjából 299 euró körül fog mozogni és egy napon jelenik meg a Apple Watch Series 8 okosórával.

Betoppant az Apple Watch Ultra is

Az Apple bemutatta eddigi legnagyobb, 49 mm-es, titántokkal ellátott okosóráját, amelyet főleg az extrém sportok kedvelői fognak a szívükbe zárni.

Az Apple Watch Ultra képes ellenállni a legerősebb hullámoknak is, de a sivatagi hőség vagy a fagy sem okoz neki problémát. A fejlesztők elmondása szerint az órát kesztyűvel a kézen is lehet irányítani.

Az ára az 1000 eurót is meghaladhatja. Ez a termék szeptember 23-án kerül fel a polcokra.

Áttérünk az AirPods Pro-ra

Az új fülhallgató az aktív zajszűrő funkciójának köszönhetően nem kevesebb mint kétszer annyi zajt képes kiszűrni, mint az előző generáció.

Az akkumulátoridő is jobb lett, a tokkal együtt mostantól körülbelül 30 óra hallgatási időre számíthatunk.

Továbbá az új AirPods-ok már nemcsak a nyomást, hanem a simítást is érzékelik.

Az ára valahol 300 euró körül fog mozogni.

Megérkezett az új iPhone 14 és 14 Plus

Ami talán a legfontosabb: érkezett egy új méret, a 6,7 hüvelykes kijelzővel megáldott iPhone 14 Plus.

A cég vezérigazgatója szerint ez lesz a legnagyobb üzemidővel rendelkező telefonjuk az idei line-upban.

A kamera maradt 12 megapixel, de legalább érkezett hozzá egy új, még jobb szenzor. Ezek mellett javult a gyenge fényviszonyok mellett készült képek minősége.

Az Iphone 14 árát 999 euróra becsülik és szeptember 16-án jelenik meg, míg a 14 Plushoz 1149 eurójért juthatunk hozzá október 7-én.

Zárásként pedig itt az iPhone 14 Pro és 14 Pro Max

Az iPhone 14 Pro ezúttal is két, egy 6,1 hüvelykes alap és egy 6,7 hüvelykes Max modellel érkezik.

Az újgenerációs telefonok három szinten is erőssebbé vállnak, név szerint a kijelzővezérlés, az energiahatékonyság és a kameravezérlés területén.

A kamerák megapixeleinek száma 12-ről 48-ra nő, így az új iPhone-okkal lőtt képek élesebbek és merőben részletgazdagabbak lesznek.

A Filmszerű mód most már 4K-ban és 30 fps/s-ben is képes rögzíteni.

Az iPhone 14 Pro 1299, míg a 14 Pro Max 1449 eurós árban kerül a polcokra szeptember 16-án.

