Benítez szerint a kínai labdarúgók nem értik a játékot

Rafael Benítez, az élvonalbeli Talien Pro vezetőedzője szerint a kínai labdarúgók sokkal kevésbé értik a játékot, mint az európaiak.

Fotó: TASR/AP

A Liverpool és a Real Madrid korábbi edzője elárulta, nagyon csalódott, amikor a futballisták taktikai és technikai képességeinek hiánya miatt szenved csapata.

A Talien Pro az alapszakasz után az alsóházi rájátszásban szerepel, ám az első mérkőzését ott is elveszítette. Az idényenként 12 millió fontot kereső spanyol szakvezető elismerte, hogy nem tudja úgy befolyásolni az eredményt, mintha Európában vagy másutt tevékenykedne.

"Ha Európában dolgozol, az teljesen más, mint amikor Kínában dolgozol. Európában a játék megértése teljesen máshogy működik, itt sokkal nehezebb" - nyilatkozta.

Az elmúlt tíz évben világszerte ismert edzők - például Felix Magath, Fabio Capello, Paulo Sousa, Marcello Lippi, Manuel Pellegrini, Luiz Felipe Scolari - és játékosok kerültek a kínai élvonalba, hogy segítsék a színvonal emelkedését, de a helyi labdarúgók tudásszintje továbbra is alacsony. Ezt tükrözik a válogatott eredményei is, éppen ezért vezették be, hogy honosíthatják a kínai bajnokságban legalább öt éve szereplő külföldieket.



(MTI)