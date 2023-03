Berényi: jöhet a Magyar Fórum, de az MKP nem ad nekik helyet, a listáról meg végső esetben az elnök dönt

A Híd Platform szombati közgyűlése visszahozta a Magyar Fórummal való megegyezés lehetőségét, ugyanakkor a platform tagjai nem tartják elképzelhetőnek az együttműködést az OĽaNO-s Gyimesi Györggyel. A Magyar Fórummal való megegyezésről, Gyimesi Györgyről és a listaállítás szabályairól Berényi Józsefet, a Szövetség Magyar Konzervatív Platformjának elnökét kérdeztük.

Fotó: Cséfalvay Á. András

Mi a véleménye a Híd Platform döntéséről, amely elfogadnák a Magyar Fórum feltételét, és az együttműködés érdekében átneveznék a pártot Szövetség-Magyar Fórumra? Támogathatónak tartja ezt?

A Magyar Konzervatív Platform még nem tárgyalt erről, de én személy szerint tudom támogatni, ezt már korábban is elmondtam. Ugyanakkor korábban mi is kértük a névváltoztatást, mint a legnagyobb platform. Azt kicsit furcsának tartom, hogy a mi kérésünket elutasította a Híd Platform, de a Magyar Fórum kérését el tudja fogadni.

Ezért valószínű, hogy az én javaslatom az elnökség felé az lesz, hogy támogassuk a névváltoztatást, de azzal a feltétellel, hogyha a Magyar Fórummal ezek után sem lesz együttműködés, akkor a Szövetséget nevezzük át Magyar Szövetségre.

Ha a Magyar Fórum kedvéért lehet nevet változtatni, amit tudunk mi is támogatni, akkor az MKP szándéka szerint is lehessen nevet változtatni, és akkor a Szövetség nevezze át magát Magyar Szövetséggé. Minden elemző elmondja, hogy mekkora hiba, hogy nincs benne a magyar név a nevünkben, akkor ezt a hibát korrigáljuk a választások előtt.

Arra is lát lehetőséget, hogy az MKP saját listahelyeiből enged át bizonyos helyet a a Magyar Fórumnak?

Ezt kizártnak tartom, mi három helyet hagytunk szabadon nem MKP-tagoknak.

Meg is fogalmazta azt a platformközgyűlésünk, hogy ezeket a helyeket nemzeti konzervatív értékrendet fölvállaló személyeknek hagyjuk nyitva. A Magyar Fórum nem ez a kategória.

Logikus, hogy mindenki a saját értékrendje alapján hozzon külsősöket a listára. Nekünk nincs gondunk azzal, hogy a Szövetség listáján szerepeljenek, de helyet másoknak kell nekik adniuk.

A Híd Platform közgyűlésén szó volt a Gyimesi Györggyel való együttműködésről is, akivel az MKP tárgyal. Döntést ugyan nem hozott a Híd Platform, de a tagok többsége egyáltalán nem támogatja, hogy az OĽaNO-s képviselő felkerüljön a listára. Hogy állnak a tárgyalásokkal, Gyimesivel?

Volt már néhány forduló, de egyelőre nincs megegyezés, úgyhogy lehet, hogy fölösleges is ezt a kérdést túlságosan ragozni, mert még nem tudtunk megegyezni. Egyébként ez is azt mutatja, hogy mi se vesszük félvállról ezt a kérdést, és nem akarunk mindenáron megegyezni Gyimesivel.

Megvannak a saját elképzeléseink, egyelőre ezek nem találkoztak, nincs teljes összhangban az, amit Gyimesi szeretne, és amit mi kínálni tudunk.

Volt még egy része a Híd Platform nyilatkozatának, amelyben hangsúlyozzák, hogy a párt jelöltlistáját a Grémiumnak kell jóváhagynia, majd erről az Országos Tanács dönt. Szerintük nem a párt elnöke az, aki ebben a kérdésben kimondja a végső szót. Önnek volt olyan nyilatkozata, ami arról szólt, hogy végső soron a pártelnök felelőssége a jelöltlista. Hogy látja ezt a kérdést?

Hát volt már rá precedens, amikor a megyei választások során a hidasok azt mondták, hogy inkább ne legyen jelöltünk, csak ne én, ne Berényi József legyen a megyeelnökjelölt. Ilyen hozzáállással nem lehet választásokat nyerni.

Ha odáig eljutna a dolog, hogy valaki miatt, aki rajta van a listán, azt mondanák, hogy akkor inkább ne legyen lista, nyilván akkor a pártelnöknek kell a felelősséget vállalnia.

De bízunk benne, hogy nem fog megismétlődni a megyei választási obstrukció a másik két platform részéről, és akkor nem lesz ilyen nehéz döntés elé állítva a pártelnök.

A listaállítás során is a megegyezésről van szó, és a megegyezéshez mindig két fél kell. A Híd Platform vezetői arról is beszéltek, hogyha a Grémium nem tud megegyezni, de a listát mégis aláírja a pártelnök, akkor az akár a párt szétesését is jelentheti. Ettől nem tart?

Ha nem tudunk megegyezni, akkor nem indulunk el a választásokon? Tehát, akkor nem lesz lista?

Hát, ha nincs megegyezés, akkor nincs lista. A listához meg kell egyezni.

De ha nem egyezünk meg, ha megint az lesz, hogy mondjuk a Híd Platform valamelyik jelöltre azt mondja, hogy márpedig ő nem lehet rajta a listán, akkor nem indulunk a választásokon? Erre már volt precedens. Ilyenkor jön a pártelnök, aki vállalja a felelősséget. A megyei választásoknál nyilván jól döntött, valószínű, most is jól fog dönteni.

Egyébként természetesen a megegyezés a cél, de azt nem tudom elképzelni, hogyha nincs megegyezés, akkor nem indulunk a választásokon. Ez egy abszurd dolog.

Mi azt hangsúlyozzuk, hogy a Szövetség listájának egy gyűjtőlistának kell lennie. Akkor fogjuk elérni az 5 százalékot, hogyha minden meghatározó ember, aki hajlandó a listán részt venni, az rajta van a listán. Nem Gyimesi György személye a kulcsfontosságú ebben a kérdésben, hanem az, hogy minden szereplő rajta legyen. A minden szereplőbe mi beleértjük Simon Zsoltot is, de Gyimesi Györgyöt is. De nem Gyimesi György a kiindulópont, hanem az, hogy ez egy gyűjtőlista legyen, ahol mindenki ott van, mert így biztosan elérhető az 5 százalék. Egyébként nem biztos, hogy meglesz az 5 százalék.

- lpj -