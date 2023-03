Berényi pénteken Gyimesivel tárgyal a választási együttműködésről, a Szövetségben sokan nem örülnek ennek

Holnap (pénteken) tárgyal Berényi József, a Szövetség MK Platformjának (SzMKP) vezetője Gyimesi Györggyel (OĽaNO) a választási együttműködésről. A pártban nem mindenkinek tetszene, ha Gyimesi a listára kerülne, és a listát a párt grémiumának konszenzussal kell elfogadnia, majd az országos tanácsnak is rá kell bólintania. Forró Krisztián, a Szövetség elnöke hamarosan Igor Matovičcsal is leül beszélgetni.

Fotó: Paraméter

Szívesen látná Gyimesi Györgyöt, az OĽaNO jelenlegi parlamenti képviselőjét a Szövetség választási listáján a Szövetség Magyar Konzervatív Platformja (SzMKP). Forró Krisztián, a Szövetség elnöke maga is az SzMKP képviselője, "egy kávé mellett" beszélt Gyimesivel arról, hogy helyet kaphatna a listán. Berényi József, a platform elnöke holnap (pénteken) tárgyal az OĽaNO képviselőjével. Az SzMKP egyébként januárban arról döntött, hogy három helyet biztosít párton kívülieknek a neki jutó 75 képviselőjelölti helyből.

Berényi: nincs meg az 5 százalékunk

A pénteki megbeszélés tényét megerősítette a Paraméternek Berényi József, az SzMKP elnöke is. A helyszínt és a pontos időpontot azonban nem árulta el. „Nem sajtó előtt akarunk tárgyalni, és csak a tárgyalások alatt fogjuk eldönteni, hogy kiállunk-e a mikrofonok elé” – mondta Berényi, aki egyébként maga kezdeményezte a megbeszélést.

„A parlamenti választási együttműködésről fogunk beszélni, ebbe természetesen belefér az is, hogy tárgyaljunk Gyimesi Szövetség listáján való indulásáról is” – mondta az SzMKP elnöke.

Berényi szerint a cél, hogy növelje a Szövetség támogatottságát. „Nincs meg az 5 százalékunk, szélesíteni kell a listánkon a kínálatot, ebbe a sorozatba tartozott az is, hogy tárgyaltunk a Simon Zsolt vezette Magyar Fórummal is” – magyarázta Berényi. A Magyar Fórummal azonban nem tudtak megegyezni, mert Simonék a párt átnevezését kérték a Szövetségtől.

Gyimesi listavezető lenne?

Az SzMKP elnöke úgy véli, hogy Gyimesi szavazókat hozhatna a pártnak. „Nem vagyunk abban a helyzetben, hogy egy mediálisan ismert személyt, akivel esetleg meg tudunk egyezni, azonnal visszautasítsunk” – mondta Berényi. A pénteki megbeszélést azért is kezdeményezte, hogy tisztázhassák a helyzetet.

„Sok a spekuláció a kérdés körül, én is szeretném tudni, hogy milyen lehetőségek vannak. Az is lehet, hogy nem tudunk megegyezni, és ez a történet holnap le is zárul” – mondta a pénteki tárgyalásokról az SzMKP elnöke.

Attól nem tart, hogy Gyimesi több választót riasztana el, mint amennyit vonzana. „Ez egy gyűjtőlista, az a lényeg, hogy sokszínű, arculatú, világnézetű jelöltek lesznek rajta” – jelentette ki Berényi.

Meg nem erősített információk szerint egyébként Gyimesinek az utolsó, 150. helyet ajánlották a Szövetség listáján, ahogyan ez az OĽaNO-ban is szokás a párt vezetői és az ismertebb politikusai esetében, de ő inkább listavezető lenne. Ez a pozíció az SzMKP-é, vagyis feltehetően Forró Krisztiáné az egyesülési tárgyalásokon született megállapodás alapján.

Gyimesi felvételéről egyedül nem dönthetnek Berényiék

Gyimesi listára vételéről a párt grémiumának kell döntenie, amelyben azonos arányban ülnek a három platform képviselői. A másik két platform pedig nem lelkesedik túlságosan Gyimesi listára vételétől, döntést azonban nem hozott ebben a kérdésben sem a Híd Platform, sem pedig az Összefogás Platform.

„A képviselő részéről semmilyen megkeresés nem érkezett az Összefogás Platform irányába, a Szövetség irányába sem, így nem tárgyaltunk a listáról sem vele, sem mással, sem az ő személyéről a platformon belül” – mondta a Paraméternek Mózes Szabolcs, a párt alelnöke, az Összefogás Platform képviselője.

Gyimesi György és Forró Krisztián „egy kávé mellett zajlott beszélgetését” Mózes nem tartja hivatalos megkeresésnek, szerinte a listára vételhez ennél hivatalosabb megkeresésre lenne szükség.

A Híd Platform sok tagja nem menne egy listára Gyimesivel

A Gyimesi Györggyel való együttműködésről a Híd Platform sem tárgyalt még, de már több képviselőjük is arról beszélt, hogy nem tudják elképzelni, hogy közös listán induljanak az OĽaNO képviselőjével. Gyimesi néhány hete a Híd Platform elnökét, Rigó Konrádot sértegette aljas módon, mert szerinte nem ítélte el elég élesen Rastislav Káčer szlovák külügyminiszter magyar határrevízióval kapcsolatos kijelentését.

Akkor a Híd Platform több képviselője is elítélte Gyimesi szavait, és többen arról beszéltek, hogy elképzelhetetlennek tartják, hogy egy választási listán szerepeljenek Gyimesivel.

„Eddig is tudtam, de most már nyilvánosan le is írom: soha vele egy pártban, vagy egy választási listán nem leszek” – írta néhány hete Facebook-bejegyzésében Agócs Attila, Fülek polgármestere.

Hasonlóan nyilatkozott Sólymos László, a Szövetség Országos Tanácsának elnöke is. Sólymos most is megerősítette, hogy nehezen tudja elképzelni a közös politizálást Gyimesivel. „Az MKP tájékoztatott bennünket arról, hogy tárgyalni fognak Berényivel, a platformunk majd később foglal állást ebben a kérdésben” – mondta a Paraméternek Sólymos.

Hozzátette azonban, hogy ő személy szerint nem támogatja ezt az együttműködést.

„Gyimesi olyan határokat lépett át, olyan megnyilvánulásai voltak, amelyeket emberileg nem lehet elfogadni. Én már többször elmondtam, hogy nem tudom elképzelni, hogy rajta legyen a Szövetség listáján – jelentette ki Sólymos. – De erről a kérdésről a platform fog dönteni.”

Matovič feltételeket szab a Szövetségnek

Forró Krisztián, a Szövetség elnöke várhatóan nem lesz ott a Gyimesivel való megbeszélésen, ő viszont hamarosan Igor Matovičcsal, az OĽaNO elnökével fog tárgyalni. A Szövetséget Matovič kereste meg, a téma csak általában az előrehozott parlamenti választás. Az OĽaNO elnöke nem haragudna azért, ha a Szövetség elvinné listájára Gyimesit, legalábbis az Új Szónak erről beszélt. Feltételül szabta azonban, hogy a Szövetség zárja ki a választások utáni együttműködést a Hlasszal is.

„Az viszont világos, semmilyen módon nem szeretném a Szövetséget a parlamentbe segíteni azért, hogy aztán a Hlas-szal, vagy a Smerrel lépjenek koalícióra” – mondta az Új Szó szerint Matovič.

Matovič tanácsaiból azonban nem kér a Szövetség több politikusa sem.

„Elfogadhatatlan, hogy Matovič akarja megmondani, a Szövetség hogyan politizáljon – reagált Matovič kijelentésére Mózes Szabolcs. – Matovičnak az elmúlt három év produkciója után bocsánatot kellene kérnie a választóktól és csendben maradnia.”

Hasonlóan vélekedik Sólymos László is. „Az, aki leépítette Dél-Szlovákiát, ne akarjon nekünk tanácsot adni” – üzente Matovičnak Sólymos is. Forró és Matovič várható megbeszélését nem akarta kommentálni a Szövetség Országos Tanácsának elnöke.

- lpj -