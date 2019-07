Berényinek elege lett, nincs több jelenete a rosszfiúnak, aki meg akart javulni

Ennyi volt! Leforgatta az utolsó jelenetét Szőke Zoltán a Barátok közt című sorozat Berényi Miklósaként, és a stáb már el is búcsúztatta a színészt, aki maga döntött úgy, hogy változtatni szeretne az életén - írja a Blikk.

A színész túl erőszakosnak és keménynek tartotta Berényi Miklós figuráját, ezért azt szerette volna, ha a rosszfiú „megjavul” és a szereplő személyisége jobban hasonlít az övéhez. A produkciónak nem voltak ilyen tervei, így a fő gonosz 21 év után eltűnik a népszerű napi sorozatból.

A Blikk úgy tudja, Berényi Miklós karakterét nem ölik meg a sorozat írói, ám hosszú hetekig tartó történetszállal vezetik fel a távozását, amely a pénteki részben már el is kezdődik. A nagy durranásra a képernyőn feltehetően a Barátok közt októberi születésnapja körül lehet számítani, akkor derül ki a rajongók számára is, mi lesz a kemény, olykor a célja érdekében akár törvénytelen eszközökhöz is folyamodó vállalkozó sorsa.

