Berlusconi és Salvini közös jobboldali erő megszületésén dolgozik

A két párt közlése szerint Silvio Berlusconi és Matteo Salvini munkavacsorán találkozott a Hajrá, Olaszország! elnöke Milánóhoz közeli, arcorei villájában. Berlusconi azután hívta meg Salvinit, hogy a Liga elnöke a párt szombaton, Rómában rendezett demonstrációján a jobboldali és jobbközép pártok egységét sürgette viták és megosztottság helyett.

Silvio Berlusconi a Hajrá, Olaszország! vasárnap, interneten rendezett találkozóján mintegy felvezette a Matteo Salvinivel történt találkozó témáit. Kijelentette, hogy a jobbközép és jobboldali erőknek - vagyis a FI-nek, a Ligának és a Giorgia Meloni vezette Olasz Testvéreknek (FdI) - közös pártot kell létrehozniuk a 2023-as parlamenti választásokra annak érdekében hogy képesek legyenek az olaszok többségi képviselete és a stabil kormányzás biztosítására.

Berlusconi modellnak az amerikai Republikánus Pártot nevezte meg, amelyhez hasonló szerinte Olaszországban "a centrum és a demokratikus jobboldal egyesülésével" jöhet létre. Úgy vélte, hogy ez elengedhetetlen az olasz jobboldali erők erősítéséhez.

- fogalmazott Berlusconi.

A 84 éves politikus kifejtette, hogy a Hajrá, Olaszország! 1994-es alapítása óta az ország iránti elkötelezettségnek és szeretetnek szenteli magát.

"Most is a politikai színtéren vagyok, és szándékomban áll itt is maradni"