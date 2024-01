A beruházások éve volt a tavalyi Fülek számára

Füleken (Losonci járás) a 2023-as esztendőt hatalmas építési boom jellemezte. A város működését érintő önkormányzati finanszírozási problémák dacára sikerült több millió eurót összegyűjteni beruházási célokra. Ennek eredményeként tavaly mintegy 6 millió eurót fektettek be Füleken, ami az elmúlt évtizedek legnagyobb beruházási boomját jelenti.

A hatalmas városi beruházások mellett az Államvasutak is befektetett a füleki infrastruktúrába. A fő állomás ideiglenes bezárásáról szóló döntés után 2022 decembere és 2023 januárja folyamán megkezdte a leromlott állapotú megálló épületének felújítását. A teljes rekonstrukció magában foglalta a tető és a nyílászárók cseréjét, a szaniterek javítását, a belső vakolást, a fal- és mennyezetfestést, a padlózat cseréjét, a vezetékek, a fűtés és a homlokzat javítását összesen 410 000 euró értékben.

Az év elején megkezdődtek a munkálatok az FTC stadionjában is. A sikeres projektnek köszönhetően február és március hónapokban új öltözőkkel bővült a vendégek és a hazai csapat számára, valamint egy új rendelővel. A város 10 000 eurót kapott a Szlovák Labdarúgó-szövetségtől a projektre.

Április folyamán az önkormányzat a papréti alapiskola A pavilonja tetőburkolatának tarthatatlan állapotával foglalkozott. Ebben az épületrészben találhatóak az irodák, az iskolai büfé, a tantestületi szoba, a toalettek, az előcsarnok, a porta és a pedellus műhelye. Az önkormányzat 40 000 eurót fordított a káreset megszüntetésére.

A Koháry-kúria homlokzatának májusban befejezett rekonstrukciója ugyancsak jelentős siker volt a tavalyi beruházások sorában. A siker mögött a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség 47. Koháry István Cserkészcsapata áll, amelynek ebben az épületben van a székhelye. Tagjai közel húsz éve saját erőből javítják a kúriát. Sikerült 114 000 eurós külső támogatást szerezniük, hogy megvásárolhassák az addig nem az ő tulajdonukban lévő kúria megmaradt részét, és helyreállíthassák a homlokzatát. A csapat erőfeszítéseinek és a sikeres felújításnak köszönhetően a kúria fennmarad a jövő nemzedékei számára.

A legnagyobb építési boom a városban a nyár folyamán zajlott. Július óta szinte egyszerre indult Fülek több sikeres projektjének megvalósítása. Ezek egyike volt a Sládkovič, a Vasúti és a Park utca közötti közterületek komplex felújítása, amelyre a város közel 494 000 euró összegű támogatást kapott az IROP-tól. A lakosok ma már új játszótérnek, felújított burkolt területeknek és parkolónak, több mint 1800 m2 megújult járdának, közvilágításnak és megújult zöldterületeknek örülhetnek.

A nyáron az önkormányzat megkezdte a kerékpárút második szakaszának építését is, amely a városi parktól az ipari övezet mellett halad. Ehhez a Szlovák Köztársaság Befektetési, Régiófejlesztési és Informatizációért Felelős Minisztériumától 187 000 eurós támogatást kapott. A kerékpárút új, 292,30 méter hosszú szakasza két sávval rendelkezik a gyalogosok és a kerékpárosok számára. Az akadálymentesítésnek köszönhetően a fogyatékkal élők számára is biztonságos közlekedést tesz lehetővé. Az új közvilágításon kívül az elektromos kerékpárok töltőállványaival ellátott bicikliparkoló is épült.

Ugyancsak építkezés zaja hallatszott a papréti lakótelepről, ahol az önkormányzat a bérházak közötti összes járdát felújította. Ehhez a Belügyminisztérium Emberi Erőforrások Operatív Programjából kapott támogatást közel 433 000 euró értékben. A projekt részeként a Város felújította az összes meglévő járdát a lakótömbök között – beleértve a fő és az összekötő szakaszokat, valamint a tömbházak bejárataihoz vezetőket – majdnem két kilométer hosszan.

A beruházások sora a váraljára szintén kiterjedt, ahol a Jilemnický, Puskin és Šverma utcák vízvezeték- és csatornarendszerének bővítésére irányuló projekt valósult meg. Addig az ott élő közel 200 személy egy része emésztőgödröket használt, más része csak ún. budit. Az esővíz nincs elvezetve, így csapadékos időben azok a kutak is szennyeződnek, melyek a lakosság egyetlen ivóvízforrását jelentik. Erre a célra a Városnak mintegy 331 000 euró értékben sikerült támogatást szereznie az Emberi Erőforrások Operatív Programból.

Az augusztusi Városnapokon hivatalosan átadták a városi park új bejáratát és annak teljes kerítését. A történelmi kapu másolata és az előtte fekvő felújított közterület már egy esztétikusabb bejárat élményét nyújtja a látogatóknak, a park elkerítésétől pedig nagyobb biztonságot, tulajdonvédelmet és energiamegtakarítást remél a Város. Az új kerítésszakasz 1,4 kilométer hosszú. A parkot éjszakára zárják. A projekt teljes ára 230 000 euró volt, ezt az önkormányzat saját költségvetéséből fizette.

Talán a legfontosabb stratégiai beruházás az ipari övezet egy részének revitalizációja volt, amelyen a Város az elmúlt hat évben dolgozott. Október 20-án az önkormányzat ünnepélyesen átadta az elkészült gyártócsarnokot a hozzá tartozó adminisztratív épülettel és infrastruktúrával. A beruházás teljes értékét mintegy 4,05 millió euróban állapították meg. Az önkormányzatnak összesen mintegy 3,5 millió eurót sikerült elnyernie az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a Szlovák Köztársaság állami költségvetéséből, 400 000 euróval pedig a Besztercebányai Megye Önkormányzat beruházóként járult hozzá. Jelenleg az engedélyezési folyamatok zajlanak, valamint az előkészületek egy olyan befektető bevonására, amely új munkahelyeket teremtene a városban.

A nagy beruházások mellett az elmúlt évben az utak és a burkolt területek hagyományos aszfaltozására is sor került. A helyi utak felújítása október első napjaiban kezdődött a Kalajvölgy utcával. Az úttest 3390 m2-en teljesen új aszfaltburkolatot kapott. A Hősök terén fekvő, gimnázium előtti terület is jelentős változáson ment át október hónapban. A tér összekötő útja már régóta nagyon rossz műszaki állapotban volt. Ezért a macskaköveket aszfaltburkolatra cserélték, a csomópont forgalmi rendjét módosították. Új szigetet építettek az egyértelmű kanyarodás érdekében, új járdát alakítottak ki, amelyet zöldsáv választ el a forgalmas autóúttól. Fülek összesen mintegy 141 000 eurót fektetett be e két helyszínen.

Ősz végén a Város megkezdte a gimnázium mögötti parkban található sportpályák rekonstrukcióját. Ehhez a Szlovák Köztársaság Befektetési, Régiófejlesztési és Informatizációért Felelős Minisztériumától közel 163 000 eurós támogatást kapott. A projektet az önkormányzat úgy dolgozta ki, hogy a területet több sportág számára is használhatóvá tegye. A legnagyobb pálya teljesen felújított aszfaltburkolata mellett az új kapuk mögött védőhálóval ellátott acélszerkezetek, kosárlabdapalánkok, kézilabdakapuk és teniszoszlopok kerültek kihelyezésre. A többfunkciós pálya mögötti területet több gördeszkás betonelemmel egészítették ki. Új felszerelést telepítettek, új növényzetet ültettek, rendezték a terepet. A projekt befejezési határideje 2023 vége volt. A közönség tehát majd tavasztól, kedvezőbb időjárás idején élvezheti majd teljes mértékben a felújított sportpályákat.

