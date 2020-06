Beszállt az OĽaNO is az abortusz szabályozásába, elsősorban a felvilágosítást és a szociális támogatást változtatnák

Nem hozna lényeges szigorítást a művi terhességmegszakítás szabályozásában az a törvényjavaslat, amelyet pénteken mutattak be az OLaNO parlamenti képviselői. Anna Záborská (OĽaNO-KÚ), az egyik előterjesztő szerint elsősorban a terhes nők támogatását szeretnék növelni. Mivel az OLaNO képviselői terjesztik elő, és már a koalíciós tanács is látta, ennek a javaslatnak van a legnagyobb esélye az elfogadásra. A parlament előtt van ugyanis három másik tervezet is, amelyek az abortusz szabályozását szigorítanák.