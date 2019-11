Beszámítható-e Vladimír Mečiar? Papírja lesz róla, hogy dehogy!

Vladimír Mečiar többszörös exkormányfő, és a hazai magyarok egykori mumusa akkora cikcakkokat ír le az utolsó hetekben, hogy ember legyen a talpán, aki azt követni akarja. Pár hete még arról szóltak a vele kapcsolatos hírek, hogy a Slovenská Liga nevű formáció Mečiarral az élén vág neki a választásoknak . Mára kiderült, ez már nem így igaz. Egyszer minden vén politikai gengszter elfárad. Nyugodhatna már végre ő is békében!

Nemzeti gyász a láthatáron: mégsem indul a parlamenti választásokon őfenesége Vladimír Mečiar - ezt egykori harcostársa, Tibor Cabaj jelentette be, talán könnyeivel küszködve. A 90-es évekre jellemző gengszterállam megalapozója és életben tartója péntek délelőtt hozott egy végleges döntést, hogy nem jelölteti magát. A vicces az, hogy a párt ma akarta leadni a jelöltlistáját az illetékes szerveknek, de így, ilyen körülmények között megremegett a kezük és jelenleg tanácstalanul malmoznak helyette.

Most elszontyolodva vakargatják magukat meg egymást a Slovenská Ligában focizó agytrösztök. Cabajt is annyira sokkolhatta elvtársa, az egykor atyaúristen lemondó döntése, hogy azt sem tudja, most akkor ez a ligás nevezetű akármi indul-e vagy sem a február végén esedékes megmérettetésen. A tömörülés hivatalos álláspontja pillanatnyilag annyi, semmit nem erősítenek meg, semmit nem zárnak ki.

Markáns egy álláspont! Több ilyen börleszkjelenetre lenne szükség és akkor gyakrabban röhöghetnénk a Benny Hill Show zenéjére a politikai szemétdom kulimászából előmászó zombikon. Zbohom, vazze!

TASR/p