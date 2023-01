Beszámíthatónak tartja a házelnök Pellegrinit, és sok mindent el tudnak képzelni egymásról

Boris Kollár, a kormánypárti Sme rodina elnöke olyan javaslatot terjeszt be a törvényhozás elé, ami bevezetné azt a szabályt, hogy a kormány bukása után hat hónapon belül előrehozott országgyűlési választást kellene tartani. Ezt az RTVS O 5 minút 12 vitaműsorában jelezte.

TASR-felvétel

Peter Pellegrini, a Hlas-SD vezetője el tudja képzelni, hogy támogatni fogja ezt a tervezetet. Bírálta azonban, hogy ez a jelenlegi kormány egészen szeptemberig a helyén marad, és minden más kormányt viszont arra kötelezne, hogy hat hónapon belül választásokat tartson.

Kollár a jelzett lépést az alkotmány azon módosítás keresztül tenné meg, amelyet a Sme rodina tagjai nyújtottak be a parlamentben. A házelnök egyúttal a választások utáni együttműködésről is nyilatkozott. "Minden normális politikai párttal tárgyalni fogunk, számomra a Hlas egy beszámítható politikai párt" - válaszolta Kollár arra a kérdésre, hogy el tud-e képzelni egy koalíciót a Hlasszal és a Smer-SD-vel. Pellegrini is megjegyezte, el tudja képzelni a jövőbeli koalíciós együttműködést Kollárral.

TASR