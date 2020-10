Besztercebánya után újabb város polgármestere fertőződött meg koronavírussal

Pozitív lett a koronavírustesztje Ján Blcháčnak, Liptószentmiklós polgármesterének, aki egyben a Hlas független parlamenti képviselője.

Fotó: TASR

Blcháč a közösségi oldalán jelentette be a hírt. Állítása szerint egyelőre nem észlelte magán a fertőzés tüneteit, jól érzi magát. Az orvosa azt tanácsolta, hogy a jövő hét végéig maradjon karanténban, így a munkáját otthonról végzi.

Szerdán beszámoltunk róla, hogy Ján Nosko, Besztercebánya polgármestere is megfertőződött. Ő is a közösségi oldalán közölte, hogy pozitív lett a megismételt tesztje. Nosko eddig a vírus enyhe tüneteit észlelte magán, de egyébként ő is jól érzi magát.



TASR/para