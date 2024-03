A betegség, ami a szabad akaratát veszi el az embertől - PODCAST

A kényszerbetegség egy olyan pszichés állapot, amelyről keveset hallunk, annak ellenére, hogy nagyon sok embert érint. Kaprálik György a saját küzdelmének a legmélyebb pillanataiba avat be minket. A komáromi zenésztől többek között azt is megtudhatjuk, hogyan is formálják egy ember életét a kényszerek.

Kaprálik György

A kényszerbetegség egy nagyon komplex dolog, amit nagyon nehéz röviden elmondani, de mégis hogyan lehetne elmagyarázni annak, aki még sosem hallott róla?

A kényszerbetegség alapja a tudatalattiból, vagy egy belső énjeink rétegének valamelyik impulzusa. És ez az impulzus általában, ahogy a neve is mutatja, egy kényszer, azaz a szabad akaratunk ellen van. Ha a tudatalattink megpróbálja rávenni a tudatos énünket olyan dolog elvégzésére, akár csak a rágondolására, amit igazából mi nem szeretnénk, akkor az egy kényszer. Múltkor olvastam egy cikkben, hogy bármit elvehetnek az embertől, de a szabad akaratát nem, ezt egy kényszerbeteg meg tudja cáfolni. Nagyon sokszor odáig mennek a kényszerek, hogy nincs az embernek szabad akarata, mert azt kell véghez vinnie, amit a belső diktál. Nehéz elmagyarázni ezeket az impulzusokat, amik igazából többnyire rossz érzések. Sokan úgy próbálják körülírni, mint egy párbeszédet az agyunkban, mintha valakivel beszélgetnénk, de ez igazából nem beszélgetés, hanem késztetés. Ez mindaddig nem marad abba, amíg az ember nem engedelmeskedik. Például, ha valakinek a testvére, vagy bárki a környezetében állandóan megmondaná, hogy mit csináljon, egy ideig ellen tud állni, de ha ez megy egész nap, akkor eljut egy egészségesebb pszichéjű ember is oda, hogy egyszerűen enged a másiknak, inkább megcsinálja, csak hagyja már békén. Egyébként játékosan is meg lehet közelíteni, például gyerekkorban sokan játszottak a járdán, egy olyan játékot, hogy rálépek a repedésre, nem lépek rá a repedésre, aki nem tudott a játékszabály szerint végig menni a járdán, akkor az mondjuk kiesett. Ilyen játékossággal is elindulhat a kényszernek az alapja.

A te életedben mikor jelentkeztek a tünetek?

Nálam nagyon egyértelmű volt, vissza tudom idézni a mai napig elevenen, hogy hogyan indult. Én elkezdtem energiákat érezni. A szocializmusban még teljesen másképp vették ezeket a pszichés dolgokat, nem voltak az emberek annyira tájékozottak, mint most. Az interneten bármiről magyarázatot lehet kapni, esetleg módszereket. A szüleim csak annyit vettek észre, hogy kicsit fura vagyok. A furcsaság az annyit jelentett, hogy mindent, amit szerettem, vagy amit tisztának éreztem, azt bal energiával vontam be, minden, ami idegen volt nekem, tisztátalannak éreztem, azt jobb energiával. Én akkor alapiskolás voltam, amikor Pozsonyban utaztam a villamossal az iskolából, eközben annyit láttak az emberek, hogy valamit csinálok a kezeimmel. Ez az volt, hogy én irányítgattam az energiákat. Akkoriban nem tulajdonítottak neki különösebb hangsúlyt, azt mondták, majd kinövi a gyerek. Valamennyire ezt ki is nőttem, de idővel más és más kényszerek rakódtak rám, másképpen manifesztálódott, mint gyerekkoromban. Amikor ezt a későbbiekben elmeséltem egy természetgyógyászoknak, azt mondta, hogy valami adottságom van, igazából ez nem is betegség, hanem ez egy adottság, csak onnantól, hogy én ezt nem tudom kezelni, nem is tudom hasznosan felhasználni.

Nyolc évvel ezelőtt teljesen eluraltak a kényszerek. Annyira felerősödtek, hogy egész nap kényszeres állapotban voltam. Onnantól, hogy felkeltem, elindultak a kényszerek odáig, hogy lefeküdtem. Nem volt egy szabad pillanatom sem, állandóan jött valami impulzus az agyból, mit kell megcsinálni, mire gondoljak, hova nézzek, mihez érjek hozzá. Három hónapig még otthonról sem tudtam dolgozni. Én igazából onnantól is számítom, hogy kényszerbeteg vagyok, mert az azelőtti kényszerességem ehhez képest nagyon enyhe volt. Akkor több száz kényszerem volt, különböző intenzitásúak, illetve ami a legrosszabb, hogy meg tudta változtatni a tudatállapotom, onnan kellett ledolgoznom magam a mai szintre. Nem azt mondom, hogy teljesen elvesztettem a kontrollt magam fölött, de akár rohamokig elmentek ezek az állapotok.

Milyen típusúak voltak ezek a kényszerek?

Arról van szó, hogy valamit meg kell ismételni. Valami nem jól lett letéve, megcsinálva, nem jól néztél oda, tehát valami tökéletlenség van az életben, ami nem jó. A kényszeresek többségének szimmetriakényszere van, mondjuk az asztalon mindennek úgy kell lennie, ahogy ő gondolja. Lehet még bármiféle olyan ismétléses kényszer, mint például poharat lerakni az asztalra, amit többször meg kell ismételni, vagy kanállal kevergetni a kávét. Mindent kontroll alá visz egy kényszeres, az a legrosszabb, hogy a napi rutinjára megy rá az egész betegség, tehát ez egy olyan állapot, amit biztos, hogy minden nap újra és újra feltálal neked az élet, mert ezeken a napi rutinokon végig kell menni. Akár a fogmosás, mosakodási kényszer az nagyon gyakori a kényszerbetegeknél, többször meg kell mosnod a kezedet. Az amerikai filmipar sokféle kényszert, tünetet belevitt egy-két sorozatba, mondhatnánk például a Monkot, aki egy viccesen bemutatott kényszerbeteg. Ha bármihez hozzáér, már adják is neki a törlőkendőt, különben rosszul lenne. Csak ott nincs az megmutatva, hogyha ő nem törölné meg a kezét, akkor mi történne vele, hogyan viselkedne. Ez akár el tud menni egy teljesen önkontroll nélküli állapotba, akár egy rohamig.



Nekem az volt a szerencsém, hogy a családom és a baráti köröm is, illetve az ismerősök a városban ezt elfogadták. Azt vettem észre, hogy minél nyíltabban beszélek róla, annál jobban reagálnak ők is. Énnekem még soha nem volt semmi atrocitásom abból, hogy nekem valami kényszerem alakult ki például a városban. Volt, hogy fél óráig nem tudtam bejönni az ajtón a borozóba. Megkerültek, oké, Gyuri most móduszban van, mire végre bejöttem a kocsmába, mindenki örült. Nagyon fontos szerintem, hogy az emberek így reagáljanak, de hozzá kell tenni azt is, hogy ahhoz a kényszerbetegnek is nyitottnak kell lennie, mert amíg egy kényszerbeteg be van zárva és nem tudja könnyedebben felfogni a kényszereit, addig furán fognak rá nézni. Amikor a legrosszabb állapotban voltam is, hála Istennek, a barátok, illetve a család az megtartott, ez nagyon fontos. Ami viszont nincs Szlovákiában, az a kényszerbetegeknek szóló közösség, mint ami az alkoholistáknak is van. Kassán próbálkoznak évente szervezni egy három napos tábort, illetve a Kassa környékiek havonta egyszer összejárnak, de ezen kívül Szlovákiában nincs meg ez a harmadfokú kezelés vagy gyógyterápia. Nagyon fontos, hogy az ember hasonló tünetű pszichés betegekkel találkozzon, egymással tudják ezt átkonzultálni, ami a legfontosabb, hogy együtt tudnak nevetni. Az egyetlen pozitívuma kórházban töltött időmnek az volt, hogy mi egymást kinevettük. Mindenki tudta a másikról, hogy mi a gyengéje. A legnagyobb titkainkat elmondtuk és egymáson nevettünk. Nem kinevettük a másikat, hanem együtt nevettünk vele.

Itt visszatérnék arra a gondolatra, amikor említetted, hogy előfordult olyan, amikor az ajtó előtt álltál fél óráig, majd, amikor készen álltál, akkor beléptél azon az ajtón. Ilyen esetben egy kívülálló személy tud bármiféle módon neked segíteni?

Ez mindenkinél változó. Nem lehet minden kényszerbeteget egy kalap alá venni. Amikor már enyhébb kényszereim lettek, akkor már meg lehetett azt nálam csinálni, hogy valaki odajött megkérdezni, hogy Gyurikám, jól vagy? Minden rendben? És akkor visszajelzem, oké, mindjárt ott leszek. Amikor nagyon rosszul voltam, akkor az egyik legrosszabb, amit lehet csinálni egy kényszerbeteggel, hogy félbeszakítják, mert attól rosszul lesz, vagy újraindul neki a számláló. Például hogyha valamit meg kell csinálni hatvanszor, de ezt valaki közben megzavarja, akkor már nem lesz elég neki megcsinálni a maradékot, hanem vagy hatvanszor fog kelleni, vagy meg van ilyen numerikus spirál, általában egyre többet fog akarni az agy, tehát ha nem sikerült elsőre hatvanszor, akkor csináld meg másodszorra százszor például, vagy százhússzor. Ez attól függ, milyen képletek vannak az embernek az agyában. Ez az én személyes tapasztalatom. Ha nagyon rosszul van az ember, és nagyon mélyek ezek a kényszerek, akkor nem tud az ember ebből a mátrixból kijönni. Vannak rá módszerek, amikor azt mondják, hogy félbe kell szakítani, el kell vinni abból a környezetből az embert. Próbáltam én is, de nekem volt olyan kényszerem, ami két-három hétig is aktív maradt. Tehát akkor kérdezem azoktól, akik ezt a módszert tartják jónak, hogy mennyi az az idő, amit el lehet várni, hogy kimenjen a fejéből a kényszer. Én is tudom alkalmazni a stop technikát néha, akár azt, hogy kiteszem magam a kényszernek, de hangsúlyozom, ezek szerintem akkor működnek, hogyha a kényszer mögött tényleg már csak a szorongás van.

Hogyan zajlik egy kényszerbetegséggel küzdő ember átlagos napja?

A napom úgy kezdődött, hogy még mielőtt kinyitottam volna a szememet, már elindult a kényszer. Mondta az agyam, hogy hányszor fog kelleni kinyitni a szememet, hogy megnyugodjak. Azt mondta a tudatalatti, hogy tízszer. Akkor tízszer pislogtam lassan, hogy békén hagyjon ez a rossz impulzus. Mikor már kinyitottam a szememet, akkor jött a következő impulzus, hogy hova nézzek. Például megmondta, hogy a sarkokat jobbra-balra, hányszor kell megnéznem, onnantól egyszerűen minden mozdulat. Hányszor tegyem le a lábamat, mire fölkelek az ágyból, hányszor rakjam le a takarót magamról. Ha belegondolsz, én semmit nem csináltam, csak ettem, aludtam és kényszerből voltam. Nem jutott semmire idő, semmi másra, a napi rutint sem tudtam megcsinálni, mert annyira behálóztak ezek a dolgok. Emlékszem, amikor még Újvárba jártam egy pszichiáterhez, egyszer a váróteremben beszélgetett két csaj, teljesen ki voltak bukva, mert az egyiknek háromféle kényszere volt, a másiknak meg reggel valami ismétlődött kétszer. Egymást próbálták összehasonlítgatni, én még csak csöndben ültem, egy idő után hozzám fordultak, és veled mi van? Elmondtam nekik két mondatban ezt az egész napos kényszerzuhatagot, meg azt a rengetegféle kényszert, és onnantól már csend volt. Rájöttek, hogy ami nekik van, az ehhez képest semmi. Nagyon nehéz elmondani, milyen egy kényszerbetegnek a napja, mert annyira sokrétű ez az egész. Valakinek már az az agyára megy, hogy valamit egyszer meg kell ismételnie napközben. Ez lehet ennyire egyszerű is, de lehet egészen olyan súlyos is, mint nekem volt, ami az egész napomra ráment. Most már hála Istennek ott tartok, hogy általában nekem is mindent csak egyszer kell megismételnem, ha kicsit rosszabb formában vagyok, valamelyik kényszer hirtelen felerősödik, akkor általában maximum tízig megy el. De még így is nagyon sokat elvesz egy napomból.



A diagnózis szerint, ha már néhány órát elvesz a napodból a kényszer, akkor már kellene segítséget kérni. Én még mindig ott tartok, hogy azért az a több mint két óra ott van, csak hát azért veszem ilyen jól, mert ahhoz a sokhoz képest, ami volt, ahhoz képest ez már élhető állapot. A nullához képest ez is nagyon sok, de én azt mondom, hogy ha már így marad az egész életemben, nekem már az is jó.

Mi az, ami téged hozzásegített a gyógyuláshoz? Mennyi időbe telt neked ez a folyamat?

Hat évbe telt. Egyik fontos tényezője az az volt, hogy nem álltam ellen a gyógyszeres kezelésnek. Sokan a környezetemből ellene voltak, ezért is én nagyon sokáig nem voltam ilyen szinten kezelve, nagyon sok volt a téveszme, olyan tévhitek ragadtak meg, ami ma már tudom, hogy alaptalan. Nagyon féltem a gyógyszeres kezeléstől, közben hosszú távon végül az segített, hogy gyógyszeres kezelést kaptam, egy olyan gyógyszerkombinációt, ami fokozatosan erősített. Azt mindenképp tudatosítani kell, hogy csak a gyógyszer nem biztos, hogy segíteni fog. Vannak emberek, akiknek segít, az a szerencsésebb, de nagyon sokan szerintem úgy vagyunk vele, hogy nem elég a gyógyszer, hanem muszáj magadon dolgozni. Nagy hiányosság Szlovákiában, hogy ezt nem mondja el a pszichiáter. A pszichiátriai kezelés az nem úgy néz ki, mint az amerikai filmekben, odamész, leülsz egy díványra, szemben van a pszichiáter, és beszélgettek. Az első találkozásnál van az a beszélgetés, csak addig fog veled beszélgetni, amíg felír egy gyógyszert, ennyi. Mehetsz a gyógyszerrel, aztán csinálsz magaddal, amit akarsz. Nem mondják azt, hogy itt van ez a pszichoterapeuta, menj el ehhez a pszichológushoz, beszélgess vele. Az én esetemben sem volt elég, és mai napig fokozatosan dolgozok magamon, csak nem azokat a módszereket használom, amiket például a szlovák pszichiátria első kézben ajánlani szolott, hanem én egy saját módszert alakítottam ki magamnak, ami valamennyire bevált nekem.

Meg lehet osztani ezt a saját módszert?

Persze. Előfordulhat, hogy egy kényszerbeteg nem tud kimenni az ajtón, csak akkor, ha ötször megérinti a kilincset, és kinyitja az ajtót. Én sose tudtam azt megcsinálni, amit ajánlanak: mondd azt magadnak, hogy csak négyszer fogod megcsinálni, aztán háromszor, kétszer, és aztán elhagyod. Én hogyha így csináltam, nem voltam jobban, sőt, muszáj volt visszamennem, és aztán megcsinálni úgy, ahogy eredetileg kellett volna. Úgyhogy aztán elkezdtem azt csinálni, hogy elképzeltem magamban. Akármilyen kényszerem volt, úgy próbáltam ezeket az ismétlésszámokat csökkenteni, hogy elképzeltem magamban, hogy mondjuk nem tízszer, hanem már csak ötször fogom megcsinálni. És mindaddig, csak gondolatban csináltam, amíg nem múlt el az a rossz érzés, mert úgy kell elképzelni, hogyha az ember csak rágondol, már akkor attól rosszul tud lenni. Ha én arra gondoltam, hogy ötször fogok, vagy mondjuk kétszer fogok csak hozzáérni a kilincshez, és kinyitom, akkor én gondolatban is rosszul voltam tőle. Amikor már nem voltam rosszul gondolatban, akkor megpróbáltam megcsinálni élesben, ha élesben is sikerült, akkor onnantól már csak kétszer kellett volna hozzáérni a kilincshez és kinyitottam. Csak ugye akkor nehéz, mint az én esetemben, hogy rengeteg kényszer van, és az ismétlések száma olyan 90-nél kezdődnek. Onnan nehéz minden egyes kényszerrel külön foglalkozni. Valószínűleg ezért is tartott nekem sokáig. Én úgy érzem, hogyha szanatóriumi keretek között lennének a kényszerbetegek kezelve, ahol lenne orvos, pszichiáter, pszichológus, pszichoterapeuta, lenne nővérke, lennének betegek, akikkel tudnak beszélgetni, lenne relaxáció, lenne jóga, lenne meditáció, tehát hogy minden ilyen egy helyen lenne, és ide el lehetne vonulni, akkor sokkal gyorsabban meg lehetne gyógyulni. Ezért is szeretném, hogy ha lehet, akkor egy 5-10 éves távlaton belül szeretnék egy központot létrehozni. Ezért is kezdtem el a témáról beszélni, illetve a zenekart is, minél több emberhez eljusson, és ha valaki tud bármivel támogatni, akkor azt szívesen fogadnánk.

Ki lehet ebből egyáltalán teljesen gyógyulni?

Szerintem teljesen nem, azok a sémák benned maradnak, csak esetleg már ignorálod őket. De azt is el tudom képzelni, hogy akinek néhány kényszere van, az később teljesen elhagyja. A kényszerbetegség sokaknál valamilyen sokk okozhatja, mondjuk felgyulladt a lakásuk, és akkor állandóan visszajár ellenőrizni, nem hagyott-e valamit a tűzhelyen, van ilyen is, és azok szerintem biztos, hogy ki tudnak teljesen gyógyulni.

A zenészi teljesítményedre milyen hatással van a kényszerbetegség? Hogyan működik együtt ez a két dolog?

Régebben azt hittem, hogy zenével levezetem a kényszereket, de akkoriban lehet, hogy még nem is a kényszer volt a legnehezebb pszichés megmérettetése, hanem pont az, ami nekem a kényszereim mögött van, amit általában nem tudom miért, de a pszichiáterek java ignorált. Én azt mondtam, hogy én a kényszereket nem a szorongás miatt hajtom végre, hanem azért, mert attól félek, hogy elveszítem önmagam. A legnagyobb félelem az életemben az, hogy olyan pszichés állapotba kerülök, amikor nem vagyok önmagam. Nem is találtam úgy meg magamat évekig. Régebben ebből az állapotból nagyon jó volt kiénekelni magamat, ez nagyon segített. A kényszerek aztán erősödtek, és ott viszont már súrlódások is voltak miatta, mert azért egy zenekar az nem egy emberből áll. Onnantól, hogy én kényszeres voltam, mindenben lassú voltam, nehezen lehetett időben rám számítani. Hála Istennek tolerálták ezt a zenésztársak, de azért mégis az mindig ott van, hogy nem tudsz valakire teljesen számítani. Ha azt mondom, hogy 7-kor elindulunk, akkor ne legyen belőle 9. Főleg, hogyha mondjuk koncertre megyünk, és azért időben oda kell érni. Ilyen szempontból viszont nagyon sok stresszhelyzetbe is kerültem a kényszereim miatt, illetve mindig ott volt bennem a félsz, hogy nehogy a színpadon legyek nagyon kényszeres. Sosem blokkoltam le teljesen a színpadon, de mindig benne volt a pakliban, hogy mi van, hogyha leblokkolok.



(Bokros Bia)