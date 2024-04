Betelt a pohár az iskola igazgatójánál, ahol öngyilkos lett egy 15 éves fiú – beperelte a gyerek édesapját

Öt hónapja történt, hogy a 15 éves Roman öngyilkosságot követett el a Parchovany községben (Tőketerebesi járás) lévő iskolában. Tette mindezt azt követően, hogy az osztálytársai rendszeresen zaklatták őt. A fiú szülei azóta szinte minden úton igyekeznek felhívni a figyelmet az iskolákban történő zaklatásokra. Ezt most az említett iskola igazgatója megelégelte.

Fotó: Facebook

A szülők továbbra is kutatják, hogy ki a felelős fiuk halálért, bánatukat pedig az oktatásügyi miniszterrel is megosztották. A parchovany-i iskola most beperelte Roman édesapját. Az intézmény azt szeretné elérni, hogy a bíróság megtiltsa Roman Dominiknek, hogy kijelentéseket tegyen az iskolára és annak üzemeltetőjére, mivel szerintük az elhunyt gyerek osztálytársai közvetlenül érintettek a fiú halálában, valamint a média rendszeresen megbélyegzi őket, ami hozzájárul az elnyomásukhoz – írja a Plus Jeden Deň.

Az iskola igazgatója a portálnak elmondta, hogy az intézmény kész együttműködni az állami szervekkel, illetve az önkormányzattal. Hozzátette: az ismételt pszichológiai krízisbeavatkozások következtetései alapján az iskola felhívja rá a figyelmet, hogy a folyamatos negatív médiavisszhang (szándékos egyoldalú információgyűjtés) növeli a hosszabb távú és lényegesen negatívabb hatások kockázatát a diákokra nézve. Az igazgató hozzátette, hogy az iskola csak a büntetőjogi szervek tanácsai szerint jár el.

Az iskola rámutat továbbá, hogy a szakértők nem javasolták Roman édesapjának, hogy az iskola területére lépjen, ő viszont rendszeresen megszólítja a hivatalokat, a médiát, illetve a nem érintett társadalmat, ezek pedig az intézmény szerint hamis és megtévesztő információkat szolgáltatnak, ezáltal részt vesznek az iskola és az iskolaigazgató jó hírnevének megkárosításában. Az iskola meg van róla győződve, hogy indokoltak azok az okok, amelyek alapján Roman édesapját az ügy kommentálásától való tartózkodásra köteleznék.

Roman édesapja ezek hallatán csak a fejét csóválja. Felhívja rá a figyelmet, hogy a fiú osztálytársai az eset idején a folyosón tartózkodtak, videóra vették az egészet, valamint egyikük azt kiabálta neki, hogy ugorjon.

Roman Dominik szerint az iskola és annak alkalmazottai részéről több mulasztás is történt. Szerinte az iskolaigazgató elbagatellizálta és nevetségessé tette a családját érintő helyzetet, és a mai napig nyugodtan ül az igazgatói irodában. Az apa ezért indítványt nyújtott be az iskolaügyi inspekcióra.

A rendőrségi nyomozás jelenleg is folyamatban van. Először halálokozás ügyében indult az eljárás, amit később öngyilkosságra minősítettek át.



(Pluska)