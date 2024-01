Betelt a pohár Lipšicnél, feljelenti Zoroslav Kollár csődügyvédet

Daniel Lipšic, a speciális ügyészség vezetője perrel akar védekezni az ismert csődügyvéd és multimiliomos vállalkozó, Zoroslav Kollár ellen.

Zoroslav Kollár és Daniel Lipšic (TASR)

Kollár nemrég egy hosszabb videóban foglalkozott Lipšiccel, főleg annak 2016-os autóbalesetével, amely során elütött egy 72 éves férfit, aki a helyszínen belehalt a sérüléseibe. Később Lipšicet feltételes szabadságvesztésre ítéltek, aki közben teljesen kivonult a politikából.

Az ismert csődügyvéd a videójában többek között azt állította, hogy Lipšic a baleset előtt egy "titokzatos találkozóról" jött. A speciális ügyészség vezetője viszont azt állítja, hogy irattartókat volt vásárolni a Polus centerben, a Facebook-oldalán a vásárlást igazoló blokkot is közzétette. Kollár azt is állította az említett videóban, hogy Lipšic a baleset után megkért egy "meg nem nevezett személyt", hogy helyette végezze el az alkoholszondás tesztet. Lipšic viszont azt állítja, hogy tőle vérmintát vettek a baleset után, aminek az eredményét szintén közzétette a közösségi oldalán.

"A tragikus balesetemről már többször is nyilatkoztam. Életem hátralévő részében én viselem a felelősséget ezért a balesetért. De most először szeretnék védekezni azzal az állítással szemben, hogy igazságügy-miniszterként feltétel nélküli börtönbüntetés kiszabását követeltem ugyanezen balesetek miatt. Ez nem igaz. Feltétel nélküli börtönbüntetés kiszabását csak azokban az esetekben követeltem, ahol a lefolytatott nyomozás arra a következtetésre jutott, hogy a közlekedési balesetben kizárólag a gépjárművezető volt a felelős. Az elhunyt hozzátartozói felé irányuló tiszteletemből kifolyólag, akikkel a kártérítésben is korrekten megegyeztünk, nem teszem közzé az ezzel kapcsolatos szakértői vélemények következtetéseit" - írta Lipšic.

A speciális ügyészség vezetője perrel szeretne védekezni Kollár állításaival szemben, aki a videóban Lipšic magánéletét is boncolgatta. "Nem szoktam jogi lépésekhez folyamodni, de az olyan helyzetben, amikor a családomra is rátámadnak, megteszem".

Zoroslav Kollár 2022-ben beismerő vallomást tett arról, hogy 40 ezer euróval fizette le Ľudovít Makót, a Pénzügyi Hatóság bűnügyi hivatalának korábbi vezetőjét, hogy az intézze el Vladimír Pčolinský SIS-igazgatónál a megfigyelésének beszüntetését. Ugyancsak bevallotta szerepét egy illegális dohánygyárral kapcsolatos ügyben. Kollár végül pénzbüntetéssel megúszta, 70 ezer eurót kellett kifizetnie a multimilliomos vállalkozónak.

Kollár egy másik ügyét jelenleg a Specializált Büntetőbíróságon tárgyalják. A gyanú szerint Zoroslav Kollár, Richard Molnár, a Pozsonyi Kerületi Bíróság bírája és Tomáš Kulák ügyvéd kenőpénzek segítségével több bírósági ítélet kimenetelét is befolyásolhatták.



