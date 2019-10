Betépve akart meglógni a rendőrök elől a férfi, balesetet okozott

A zsaruk üldözőbe vették az autót. A férfi ezt észlelve még inkább belelépett a gázba. A bevásárlóközpont kereszteződésénél két gépkocsi között akart nagy sebességgel áthajtani, ám a manőver nem sikerült, és mindkét autóba belehajtott. A rendőrök az autóban tartózkodó két férfit elfogták.

A TV JOJ információi szerint a kocsiban kábítószert és autóalkatrészeket is találtak. A sofőr ráadásul el volt tiltva a vezetéstől. A helyszínre a mentőket is riasztották, a jármű sofőrje ugyanis megsérült, ezért további vizsgálatokra kórházba szállították. A JOJ közlése szerint a kábítószert is fogyasztott.

