Betört egy fiatal férfi a városi hivatalba Somorján

Ezt-azt elemelt volna, de rossz célpontot választott, mert közben már jelzett a riasztóberendezés és a rendőrök nyakon csípték - értesült a Paraméter.

Fotó: Cséfalvay Á. András

Zlatica Antalová kerületi rendőrszóvivőtől megtudtuk, hogy a 29 éves férfi szombatról vasárnapra virradó éjjel tört be a városháza épületébe. A pincén keresztül jutott be, majd felfeszítette a földszinti ajtót. Nyilván körülnézett, mit lehetne innen megfújni, de nem járt sok sikerrel, mivel egyszer csak ott teremtek a városi és az állami rendőrök.

A fiatalember nem először került a rendőrség látókörébe, korábban már többször is elítélték, többek között vagyon elleni bűncselekményért is. Őrizetbe vették, és az ügyét a rendőrség szupergors eljárás keretén belül kezeli, ami azt jelenti, hogy hamarosan ítéletet is hoz a bíróság. A rendőrszóvivő szerint két évig terjedő börtönbüntetést is kaphat.

