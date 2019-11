Betörtek a dunaszerdahelyi kórház büféjébe!

Ismeretlen tettes tört be elmúlt hétvégén a dunaszerdahelyi kórház büféjébe.

Információink szerint az illető valamikor a pénteki zárás és a szombati nyitás között törhetett be. Úgy jutott be, hogy felfeszítette a büfé ablakát. Értesülésünket megerősítette Mária Linkešová kerületi rendőrszóvivő is.

Közölte, hogy a betörő készpénzt tulajdonított el a büféből, úgy tudjuk, több száz euróról van szó.

"A rendőrség vizsgálja az ügyben tett büntető feljelentést, lopás ügyében indult büntetőeljárás. Aki szemtanúja volt a történteknek, vagy bármilyen gyanús momentumra felfigyelt, ami összefügghet vele, jelentkezzen, bármilyen információ segíthet kézre keríteni az elkövetőt" - fogalmazott.

