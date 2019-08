Betörtek egy boltba a fiatalok, majd alaposan belakomáztak

Igor Palík rendőrségi szóvivő tájékoztatása szerint a 15 és 18 év közötti fiatalok Sačurov községben (Varannói járás) törtek be egy élelmiszerboltba. A fiúk különféle árut loptak el, majd zsákmányukat be is falták.

A lopás során keletkezett kárt 650 euróban határozták meg. A rendőrség lopással gyanúsította meg az elkövetőket.



TASR/para