Bevásároltak az olaszok Szlovákiában, jól járt a Slovantól kiebrudált támadó, de a nagy kérdés, hogy lesz-e még érkező a DAC-nál?

Az elmúlt másfél hétben alaposan felpörögtek az események a Fortuna Liga csapatainál – az átigazolási piac hajrájához érve nyélbe ütöttek egynéhány érdekes transzfert.

Fotó: Cséfalvay Á. András

Az egyik ilyen a DAC-ot érinti: öt év után távozott Dunaszerdahelyről az időközben alapemberré váló Marko Divković, aki a dán Bröndby IF csapatánál folytatja pályafutását. A 22 éves horvát támadó egyéves kölcsönjátékra írt alá, amihez a teljesítménye alapján kötelező átigazolási opció is társul. Divko 115 bajnoki mérkőzésen 25 góllal segítette a sárga-kékeket.

Ezen a nyáron olyan további játékosok távoztak a dunaszerdahelyiektől, mint Eric Ramirez, Vida Máté, Abdulrahman Taiwo, Martin Bednár vagy Jannik Müller. Továbbra is téma a nyári Eb-n remek formában játszó magyar válogatott Schäfer András esetleges eligazolása is, de ha a DAC megfelelő erősítéseket akar szerezni a távozók helyére, akkor bizony nem árt belehúzni, ugyanis Szlovákiában négy nap múlva, szeptember 6-án zárul az átigazolási időszak.

A bajnoki címvédő Slovannál sem tétlenkedtek az elmúlt időszakban, előbb Nagymihályról 200 ezer euróért leigazolták Matúš Vojtkót a védelem bal oldalára, majd jött a bombahír: az olasz élvonalbeli Spezia 2026-ig szóló szerződést írt alá az óriási tehetségnek kikiáltott Dávid Streleccel. Az átigazolási díj 2,5 millió euró. Ha már az olaszok Szlovákiában jártak, egyúttal nyélbe ütöttek még egy üzletet: a zsolnaiaktól 1,5 millió euróért elvitték a középső védő Jakub Kiwiort. Az egykori remek középpályás, Thiago Motta által vezetett Spezia nagyban támaszkodik a szlovákok segítségére, ugyanis Strelec mellett az Empolitól érkező Samuel Mráz is a csapat tagja.

A Slovanhoz visszatérve: egy öltözői balhét követően Vladimír Weiss vezetőedző kijelentette, hogy a csapat brazil kivállósága, Rafael Ratao az irányítása alatt többet nem rúg labdába. Hetek után sikerült is csapatot találni a rebellis játékosnak, és mondhatni nem is járt rosszul, ugyanis a francia másodosztályú Toulouse dobott neki mentőövet. A pozsonyiak sebtiben igazoltak is egy új játékost, de nem a támadóalakzatba, hanem a középpályára: a 25 éves nigériai Uche Agbo a nagy múlttal rendelkező, de jelenleg csak a spanyol harmadosztályban szereplő Deportivo La Coruna csapatától érkezett Pozsonyba.

A támadószekciót erősítette meg a Senica és a Sereď is – előbbi Filip Oršulával és az indonéziai Egy Maulana Vikrivel vitézkedik majd tovább a Fortuna Ligában, míg utóbbi a Nagyszombatból érkező elefántcsontparti Yann Yaoval írt alá szerződést. Két év után távozott Trencsénből a holland Ruben Ligeon, aki 29 éves kora ellenére már megjárta az Ajax, a Willem II, az Utrecht, a Slovan, a PEC Zwolle és a De Graafschap csapatát is, most a második ligás NAC Breda lesz az újabb állomáshelye.



Az elmúlt másfél hét átigazolásai a Fortuna Ligában a Transfermarkt szerint:

Ahogy azt fentebb is írtuk, az átigazolási piac szeptember 6-án zárja be kapuit Szlovákiában, ezt követően pedig részletes összefoglalóval jelentkezünk, amelyben összeszedjük a nyár összes játékosmozgását a Fortuna Ligában.

(tt)