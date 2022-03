Beyoncé és Billie Eilish is fellép a vasárnapi Oscar-gálán

Beyoncé, Billie Eilish, Reba McEntire és Sebastián Yatra is fellép a - helyi idő szerint - vasárnap esti hollywoodi Oscar-díjátadón - jelentették be a szervezők.

A legjobb eredeti dal kategóriájában jelölt öt szám közül négy előadói szerepelnek az idei gálán. A Belfast című film Down to Joy című számának szerzője és énekese, Van Morrison turnéja miatt nem tud részt venni a ceremónián, a dal így nem is hangzik el a díjátadón - idézte a Variety.com az amerikai filmakadémia keddi közleményét.

A 94. Oscar-díjátadó végső szavazása - helyi idő szerint - kedd délután öt órakor fejeződött be. A legjobb eredeti dal díjáért folyó verseny az egyik legszorosabb. A jelöltek közt található Beyoncé dala, a Be Alive a Richard királyból, Billie Eilish és testvére, Finneas O'Connell száma, a No Time to Die a 007 Nincs idő meghalni című filmből, az Encanto című animációból a Dos Oruguitas, Lin-Manuel Miranda szerzeménye Sebastián Yatra előadásában, Van Morrison Down to Joy című dala a Belfastból, valamint a Four Good Daysből a Somehow You Do, Diane Warren dala, melyet Reba McEntire énekel.

A háromórás ceremónia házigazdája Regina Hall, Amy Schumer és Wanda Sykes lesz. A műsort az amerikai ABC csatorna élőben sugározza helyi idő szerint este 8-tól (közép-európai idő szerint hétfőn hajnalban), és több mint 200 országban és térségben is látható majd.

(MTI)