Bez ovocia nie je skutočná záhrada

Sezóna výsadby ovocných stromčekov je už v plnom prúde... Nepremeškajte! Určite aj vy máte pekné spomienky z detstva na to, ako ste doma alebo u starých rodičov zbierali čerstvé, chrumkavé jablká, šťavnaté slivky, či šťavnaté hrušky. Tieto zážitky si môžete zopakovať vysadením ovocných stromov vo vlastnej záhrade!

Či už teda Vaša obľúbená je čerešňa, broskyňa alebo višňa, ovocné stromčeky si môžete kúpiť aj vo voľnokorennom alebo v kontajnerovom balení.

Voľnokoreňové či kontajnerové stromčeky?

Voľnokorenné rastliny sa k Vám dostanú bez lístia a pôdy, ale udržiavaním ich koreňov vlhkých. Je to v podstate lacnejšia verzia, pri výsadbe i po nej potrebujú však väčšiu starostlivosť, aby dobre zakorenili. Dreviny s voľnými koreňmi je lepšie vysádzať iba v krátkom období v jeseni, a to buď v priebehu októbra, resp. začiatkom novembra alebo na jar. Treba však dodať, že voľnokorenné stromy v prvom roku ešte nerodia.

Rastliny v kontajneroch sú už zrelé, takže ich výsadba je 100 % bezpečná. Môžete ho teda vysádzať 12 mesiacov v roku – keď pôda nie je zamrznutá. Pred výsadbou odstráňte plastovú nádobu. Rastliny v nádobách sú drahšie, ale už prvý rok sa môžu nechať nejaké plody na ochutnávku.

Najčastejšie otázky pri kúpe ovocného stromu

Pestovanie ovocných stromov, aj keď je trochu zložitejšie ako starostlivosť o okrasné stromy, nie je vôbec náročná úloha. Pred nákupom, počas neho a po ňom sa však objaví veľa otázok. Výber ovocia je ovplyvnený nielen vkusom rodiny, ale aj veľkosťou rodiny. Je dôležité zvážiť skladovaciu kapacitu alebo dokonca využiteľnosť odrody. Pri plodoch, ktoré v lete dozrievajú súčasne, treba dbať aj na ich spracovanie. Veď starší ovocný strom dokáže vyprodukovať až 50 – 100 kg plodov.

Pri výbere sadenice ovocného stromčeka vždy zohľadnite potreby daného druhu (kvalita pôdy, množstvo slnečného žiarenia, náročnosť vody) a podľa toho vyberajte!

Broskyne, marhule a mandle sú náročné na teplo a svetlo. Hrušky, dule, čerešne, vlašské orechy a gaštany sú stredne náročné na teplo a svetlo. Nízka potreba tepla, stredná potreba svetla: jablká, slivky, mišpule. Rastliny náročné na vodu sú jablone, hrušky, slivky, orechy. Stredne náročné na vodu sú broskyne, marhule, čerešne, mandle.

Na čo si dať pozor pri výsadbe ovocných stromov?

Pred samotnou výsadbou je nutné vopred si pripraviť jamu hlbokú aspoň 60x60x60 cm (Veľkosť diery závisí od veľkosti koreňového balu.). Uvoľnite pôdu, aby korene rastliny dostali dostatok vzduchu. Na piesočnatých pôdach pridajte do výsadbovej jamy viac organickej hmoty, aby ste zvýšili zadržiavanie vody.

Tesne pred výsadbou je potrebné poškodené korienky upraviť. (Stromčeky s koreňovým obalom netreba orezávať ani upravovať.) Odstráňte poškodené koreňové časti, ovocný strom pred výsadbou ponorte na 5-6 hodín do vody. Zmiešajte pôdu vykopanú z jamy s organickým hnojom a odhrňte ju späť lopatou, potom jamu posypte.

Stromček s voľnými koreňmi, tzn. bez koreňového balu nesmie mať korene stlačené a ohnuté smerom hore, pretože by sa ťažko zakorenil. Musia byť rozprestreté, aby sa medzi ne dostala pôda pri sadení. Do stredu jamy zatlčieme oporný kôl. Potom do jamy nalejeme cca 10 litrov vody a necháme ju vsiaknuť. Do polovice jamy nasypeme pôdu, mierne ju utlačíme a potom vložíme stromček. Postupne k nemu prihŕňame pôdu, rovnomerne zo všetkých strán. Je dobré mať niekoho kto stromček pridrží v správnom smere a výške, prípadne ním jemne potriasa, aby sa pôda dostala aj medzi korene. Popri prihŕňaní stromček zalejeme ďalšími 15 až 20 litrami vody, podľa aktuálnej vlhkosti pôdy. Po vsiaknutí prihrnieme zvyšok zeme. Následne mladý strom pevne priviažeme k opornému kolu.

Čo robiť po výsadbe?

Neľutujte rezanie našich čerstvo vysadených ovocných stromov. Pravidelne strihaným rastlinám totiž vyrastie viac výhonkov a ľahšie sa vytvorí krajšia, bohatšia koruna. Stačí ponechať stromu tri-štyri hlavné halúzky, z ktorých sa vytvoria kostrové haluze. Záleží však od odrody alebo od tvaru v akom ho chcete pestovať.

Keď ho chceš pestovať napríklad ako kotlovitú korunu, tak si necháš štyri haluze, ktoré idú do bokov. Keď ho chceš ako štíhle vreteno, tak necháš jednu haluz, ktorá rastie dohora a 3-4 haluze necháš rásť do bokov, pričom sa zrežú na rovnakú výšku. A podľa toho ako veľmi kolmo nahor rastú, urobíme rez za vonkajším alebo dovnútra smerujúcim očkom a následne začiatkom leta skorigujeme.

Veľa ľudí nechá po zasadení voľnokorenného stromčeka všetky, aj bočné halúzky, ktoré má narastené a taktiež neskrátia korunku. To má za následok to, že nadzemná časť stromu je väčšia ako koreňová sústava a nedokáže ho teda dostatočne zásobiť. Preto strom začne chradnúť.

V záhradnom centre nájdete široký sortiment sadeníc ovocných stromov.

