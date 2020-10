Bezárta kapuit a játékospiac – íme, az összes nyári átigazolás a Fortuna Ligában!

Több európai bajnoksággal hasonlóan Szlovákiában is október 5-én ért véget a nyári átigazolási időszak. Cikkünkben összegezzük, milyen játékosmozgások történtek a Fortuna Ligában.

Bernd Storck előző szezon végi kinevezését követően erősödött a német vonal a DAC-nál, amely leigazolta Jannik Müllert, Sidney Friedét és Niklas Sommert. A kongói Yhoan Andzouana, a jövő csillagának tartott Sebastian Nebyla és az akadémiáról érkező Jorge Méndez egyelőre többnyire a tartalékok között kapott szerepet, de a Pöstyén elleni kupameccsen mindhárman villogtak, tehát nem elképzelhetetlen, hogy a bajnokságban is egyre több szerephez jutnak majd. Akárcsak az Európa-liga selejtezőjében két góllal debütáló Ion Nicolaescunak is eljöhet még az ideje. De aminek különösen örülhet a DAC vezetősége (és nem mellesleg a szurkolók is), hogy Schäfer András és Andrija Balić a kölcsön után végleg a sárga-kékek játékosa lett.

Ami a távozókat illeti: a több játéklehetőségre vágyó Adrián Slančík és Milan Šimčák Senicára igazolt, Ricardo Phillips, Martin Bednár és Abdulrahman Taiwo kölcsönben a Michalovce együttesében szerezhet további tapasztalatokat, Ernest Boateng, Nagy László, Dominik Veselovský és Jakub Švec pedig a DAC somorjai farmcsapatánál maradhat játékban. A februárban érkező 31 éves magyar válogatott Németh Krisztiánnal nem hosszabbított a DAC, most az MLS keleti csoportjának éllovasa, a Columbus Crew dobott neki mentőövet.

A címvédő Slovannál megmaradt az együttes magja, kimondott erősítés nem érkezett a kezdőcsapatba. A koronavírus-járvány miatt a fizetéscsökkentést elutasító zsolnai labdarúgók Csehország felé vették az irányt: Káčer és Kaša a Plzeňben, Holec a prágai Spartában, Tomič a Slováckoban, Jánosík és Králik pedig a České Budejovice együttesében folytatja. Távozott a veterán Viktor Pečovský is, aki a negyedik ligás Javornik Makov együtteséhez ment levezetni.

Rózsahegyen csupán két érkező volt, és többségében fiatalok távoztak kölcsönbe. A tapasztalt Filip Twardzik hiányát viszont megérezheti a csapat. Szokás szerint nagy volt a jövés-menés Nagyszombatban, a legnagyobb igazolás pedig a DAC egykori válogatott szélsője, Erik Pačinda. A Spartaktól olyan alapemberek távoztak, mint Bogdan Mitrea, Alex Sobczyk vagy Marko Tesija.

A nagymihályiak a fent említett DAC-játékosok kölcsönvételével igyekeznek helyrehozni az eddigi pocsék szezonkezdetet, másrészről viszont megváltak tehetséges kapusuktól, Matúš Kirától, valamint a dunaszerdahelyi sárga-kékek rémétől, Modibo Sidibétől. A 28 éves nigeri támadó tavaly érkezett Nagymihályra és mindjárt első bajnokiján betalált a sárga-kékeknek, a novemberi 5:0-nál pedig kétszer is eredményes volt. Most Komáromban lőhet újabb gólokat.

A 27 éves holland világjáró Gino van Kessel pályafutása során sokadszorra hagyja már el a Trenčínt – ezúttal Cipruson keres újabb kihívásokat. Az aranyosmarótiak legnagyobb fogása a Zsolnáról érkező Filip Balaj, a szerediek egy sor nem túl ismertnek számító külföldi labdarúgóval tették színesebbé keretüket, a senicaiak viszont inkább a tapasztalatra építettek – lásd Juraj Piroška, Tomáš Fryšták és Tomás Malec leigazolását. A nyitraiaknál több volt a távozó, mint az érkező, a Pohronie pedig megvált (legalábbis az idei szezonra) csapatkapitányától, Lukáš Pellegrinitől.



Nyári átigazolások a Fortuna Ligában a Transfermarkt.com szerint:

FC DAC 1904

Érkezett:

Jannik Müller (26, Dynamo Dresden), Sidney Friede (22, Wehen Wiesbaden), Yhoan Andzouana (23, KSV Roselare), Niklas Sommer (22, Sonnenhof Grossaspach), Sebastian Nebyla (18, West Ham United U18), Andrija Balić (22, Udinese), Veszelinov Dániel (19, Király SZE U19), Schäfer András (21, Genoa), Ion Nicolaescu (22, Soligorsk), Jorge Méndez (19, DAC U19), Roland Černák (22, Slavoj Trebišov – kölcsönből vissza), Maksym Tretyakov (24, Fk Oleksandriya – kölcsönből vissza), Timotej Záhumenský (24, Spartak Trnava – kölcsönből vissza), Dominik Špiriak (21, Ergotelis – kölcsönből vissza), Jakub Švec (19, Zlaté Moravce – kölcsönből vissza), Magyarics Tamás (20, Bős – kölcsönből vissza)

Távozott:

Dušan Lalatović (21, Partizan Beograd), Németh Krisztián (31, Columbus Crew), Ernest Boateng (19, Somorja – kölcsönbe), Ricardo Phillips (19, Michalovce – kölcsönbe), Adrián Slančík (20, FK Senica), Alex Javro (18, Žilina B), Magyarics Tamás (20, Nagymegyer), Dominik Špiriak (21, Pohronie), Roland Černák (23, Humenné – kölcsönbe), Nagy László (19, Somorja – kölcsönbe), Timotej Záhumenský (25, FC Nitra), Milan Šimčák (24, Fk Senica), Maksym Tretyakov (24, FK Oleksandriya), Jakub Švec (19, Somorja – kölcsönbe), Lukáš Čmelík (24, csapat nélkül), Lorenco Šimić (23, Sampdoria – kölcsönből vissza), Schäfer András (21, Genoa – kölcsönből vissza), Andrija Balić (22, Udinese – kölcsönből vissza), Abudlrahman Taiwo (22, Michalovce – kölcsönbe), Martin Bednár (21, Michalovce – kölcsönbe), Dominik Veselovský (18, Somorja – kölcsönbe)

ŠK Slovan Bratislava

Érkezett:

Alen Mustafić (21, FK Sarajevo), Ondrej Petrák (28, 1.FC Nürnberg), Rafael Ratao (24, Zorya Lugansk), Boris Cmiljanić (24, Zlaté Moravce – kölcsönből vissza), Dejan Dražić (24, Zaglebie Lubin – kölcsönből vissza), Artem Sukhotskyi (27, Dinamo Minsk – kölcsönből vissza),

Távozott:

Georgios Tzovaras (20, Apollon Larisas), Artem Sukhotskyi (27, Dinamo Minsk – kölcsönbe), Alen Mustafić (21, FC Nitra – kölcsönbe), Dejan Dražić (25, Zaglebie Lubin – kölcsönbe), Marin Ljubičić (31, csapat nélkül), Rafael Ratao (Zorya Lugansk – kölcsönből vissza), Alen Mustafić (21, Fk Sarajevo – kölcsönből vissza)

MŠK Žilina

Érkezett:

Bari Krisztián (19, DAC U19), Taofiq Jibril (22, Valadares Gaia – kölcsönbe), Timotej Jambor (17, Žilina ificsapat), Dominik Javorček (17, Žilina U19), Tomáš Nemčík (19, Žilina B), Martin Gamboš (22, Spartak Trnava – kölcsönből vissza)

Távozott:

Viktor Pečovský (37, Javorník), Filip Balaj (23, Zlaté Moravce), Miroslav Káčer (24, Viktoria Plzeň), Filip Kaša (26, Viktoria Plzeň), Dominik Holec (26, Sparta Praha), Michal Tomič (21, Slovácko), Lukáš Jánošík (26, České Budejovice), Martin Králik (25, České Budejovice), Besir Demiri (26, FK Kukesi)

MFK Ružomberok

Érkezett:

Martin Boda (23, Fomat Martin), Jakub Červen (19, Ružomberok B)

Távozott:

Michal Jonec (23, FC Košice), Tomáš Filipiak (19, FC Petržalka – kölcsönbe), Viktor Jedinák (22, FC Petržalka – kölcsönbe), Filip Twardzik (27, MFK Karviná), Rastislav Kružliak (21, Dubnica – kölcsönbe), Michal Dopater (19, FC Petržalka – kölcsönbe), Pavol Kohar (22, Dolný Kubín – kölcsönbe), Ondrej Novotny (22, Sparta Praha B – kölcsönből vissza)

FC Spartak Trnava

Érkezett:

Ján Vlaško (30, Puskás AFC), Peter Kolesár (22, Michalovce), Marios Tsaousis (20, PAOK – kölcsönbe), Dimitrios Konstantinidis (26, Michalovce), Kyriakos Savvidis (25, Michalovce), Martin Mikovič (29, Termalica), Martin Bukata (26, MFK Karviná), Jakub Grič (24, Michalovce), Marek Václav (23, Dubnica), Erik Pačinda (31, Viktoria Plzeň), Mário Mihál (19, FK Senica), Allecks Alves (19, Capivariano FC), Birkir Valur Jónsson (21, HK Kópavogs – kölcsönbe), Tomáš Hambalek (19, FC Nitra U19), Sebastian Kóša (16, FC Nitra ificsapat), Sebastian Gembický (19, DAC U19), Stanislav Olejník (18, FK Poprad), Kristián Mihálek (20, Pohronie – kölcsönből vissza), Lukáš Mihalík (23, Slavoj Trebišov – kölcsönből vissza), Gergely Tumma (20, FC Košice – kölcsönből vissza), Marko Kelemen (20, Zlaté Moravce – kölcsönből vissza), Matej Jakubek (25, Dubnica – kölcsönből vissza)

Távozott:

Bogdan Mitrea (32, Sepsi OSK), Lukáš Mihalík (23, Kisvárda II), Marko Kelemen (20, Kazincbarcika), Malkolm Moenza (26, Dalkurd), Alex Sobczyk (23, Górnik Zabrze), Dijan Vukojević (24, Norrby), David Siriboe (22, FC Buffalo), Stefan Molnár (25, FC Petržalka – kölcsönbe), Alexander Horvát (19, FC Petržalka – kölcsönbe), Oliver Burian (19, FC Petržalka – kölcsönbe), Matej Jakubek (25, FC Košice), Theofanis Tzandaris (27, csapat nélkül), Jakub Krč (22, csapat nélkül), Marko Tesija (28, csapat nélkül), Timotej Záhumenský (24, DAC – kölcsönből vissza), Martin Gamboš (22, MŠK Žilina – kölcsönből vissza), Allecks Alves (19, Capivariano FC – kölcsönből vissza), Joel Pereira (23, Omonia Nikosia – kölcsönből vissza), Kristián Mihálek (20, Petržalka – kölcsönbe)

MFK Zemplín Michalovce

Érkezett:

Matej Marković (24, Fk Sarajevo), Ricardo Phillips (19, DAC – kölcsönbe), Filip Vaško (20, Udinese U19), Polydefkis Volanakis (17, Aris U17), Danilo Spoljarić (21, Apollon Limassol – kölcsönbe), Dimitrios Siopis (25, Doxa Dramas), Lukáš Lukčo (18, Michalovce U19), Artem Vovkun (18, Michalovce U19), Sergey Ivanov (23, Zenit 2 St. Petersburg – kölcsönbe), Ismar Tandir (25, Sigma Olomouc), Abdulrahman Taiwo (22, DAC – kölcsönbe), Martin Bednár (21, DAC – kölcsönbe)

Távozott:

Jakub Grič (24, Spartak Trnava), David Špak (21, Slavoj Trebišov), Matúš Kira (25, FC Košice), José Carrillo (25, Fk Senica), Milan Kvocera (22, Radomiak), Jozef-Šimon Turík (25, FC Košice), Kyriakos Savvidis (25, Spartak Trnava), Dimitrios Konstantinidis (26, Spartak Trnava), Peter Kolesár (22, Spartak Trnava), Cheick Alan Diarra (27, csapat nélkül), Patrik Chovan (20, Slavoj Trebišov – kölcsönbe), Armen Hovhannisyan (20, FC Nitra), Modibo Sidibe (28, Komárom), Stanislav Danko (26, csapat nélkül), Šimon Kozák (19, Southampton U23 – kölcsönből vissza)

AS Trenčín

Érkezett:

Eduvie Ikoba (22, Zalaegerszeg), Juha Pirinen (28, Tromso IL), Philip Azango (23, KAA Gent), Reuben Yem (22, KAA Gent), Joseph Amoah (18, Accra Lions), Rahim Ibrahim (19, Accra Lions), Adam Tučný (18, AS Trenčín U19), Simeon Kohút (18, AS Trenčín U19), Adrian Chovan (24, Zlaté Moravce – kölcsönből vissza), Marian Pisoja (20, Púchov – kölcsönből vissza), David Machara (20, Púchov – kölcsönből vissza), Jovan Pavlivić (20, Rudar Velenje – kölcsönből vissza), Michal Petráš (20, Púchov – kölcsönből vissza), Oleksandr Voytyuk (20, Púchov – kölcsönből vissza)

Távozott:

Gino van Kessel (27, Olympiakos Nicosia), Adrian Chovan (24, Zlaté Moravce), Keston Julien (21, Sheriff Tiraspol), Jovan Pavlivić (20, FK Krupa), Mohammed Lamine (20, Oliveirense), Michal Petráš (20, Dubnica – kölcsönbe), Osman Bukari (21, KAA Gent), Cole Kpekawa (24, csapat nélkül), Erik Nielson (23, csapat nélkül), Olkesandr Voytyuk (20, csapat nélkül), Lenny Buyl (19, csapat nélkül)

FC ViOn Zlaté Moravce

Érkezett:

Adrian Chovan (24, AS Trenčín), Filip Balaj (23, MŠK Žilina), Patrik Lukáč (25, Elana Torun), Alexandros Kyziridis (19, Volos NPS), Marian Smatlák (17, FC Nitra ificsapat), Martin Koval (21, Žilina B), Matej Moško (21, Žilina B – kölcsönbe), Matúš Čonka (29, MFK Karviná), Jozef Menich (25, csapat nélkül), Marko Vujić (20, csapat nélkül)

Távozott:

Jakub Brašeň (31, TJD Pribelce), Martin Válovčan (27, FC Langenthal), Branislav Pindroch (28, Rakow), David Richtárech (24, Banská Bystrica), Antonio Asanović (29, FK Senica), Samuel Bojnak (19, FC Petržalka – kölcsönbe), Gustavo (20, Sao Bernardo-SP – kölcsönből vissza), Boris Cmiljanić (24, Slovan – kölcsönből vissza), Adrian Chovan (24, AS Trenčín – kölcsönből vissza), Martin Koval (21, Žilina B – kölcsönből vissza), Jakub Švec (19, DAC – kölcsönből vissza), Marko Kelemen (20, Spartak Trnava – kölcsönből vissza)

ŠKF Sereď

Érkezett:

Matija Mišić (28, Soroksár), Rob Rudonja (-, Žilina U19), Leon Djerdji-Pavse (19, NK Smartno 1928), Ezequiel Fabian Straccia (29, CADU), Mészáros András (24, Pohronie), Nemanja Petrović (22, FC Tuggen), Alen Mehić (19, Atalanta ificsapat – kölcsönbe), Filip Tatranský (19, AS Trenčín U19), Denis Busnja (20, HNK Rijeka – kölcsönbe), Jasmin Celiković (21, HNK Rijeka – kölcsönbe), Rok Mohorko (21, SD Videm), Ikuepamitan Ayotunde (23, NK Vodice), Beom-geun Bae (27, csapat nélkül), Roko Jureškin (19, Žilina B – kölcsönből vissza), Aldo Baez (31, Somorja – kölcsönből vissza), Nikola Unković (20, Somorja – kölcsönből vissza), Kristián Lukáčik (22, FK Senica – kölcsönből vissza), Kruno Bašić (Dinamo Zagreb II – kölcsönbe)

Távozott:

Nikola Unković (20, Radnicki Srem), Matija Mišić (28, NK BSK Bijelo Brdo), Miroslav Tureček (21, FC Vysočina), Mészáros András (24, Csíkszereda – kölcsönbe), Aldo Baez (31, Somorja), Kristián Lukáčik (22, FK Senica), Jasmin Halać (23, ismeretlen), Solomon Omale (19, 1.SK Prostejov), Christian Attah Junior (22, Fotbal Třinec), Tomas Dabo (26, csapat nélkül), Pavol Penksa (34, csapat nélkül), Cleber (34, Kalná nad Hronom), Maj Rorić (20, Inter U19 – kölcsönből vissza), Panagiotis Louka (19, Atalanta U19 – kölcsönből vissza), Matej Vuk (20, HNK Rijeka – kölcsönből vissza)

FK Senica

Érkezett:

Juraj Piroška (33, FC Petržalka), Tomáš Fryšták (32, Bohemians 1905), José Carrillo (25, Michalovce), Tomáš Malec (27, Vis Pesaro), Oskar Fotr (24, Vlašim), Antonio Asanović (29, Zlaté Moravce), Adrian Berisha (22, Vinbergs IF), Dávid Gallovič (24, FK Poprad), Miloš Kopečný (26, České Budejovice – kölcsönbe), Filip Makšić (21, Sparta Praha B), Martin Košťál (24, Jagiellonia – kölcsönbe), Vladimir Barbora (19, Žilina B – kölcsönbe), Milan Šimčák (24, DAC), Jurica Bajić (20, Hajduk Split II – kölcsönbe), Noí Snaeholm Olafsson (26, Syrianska FC), Tomáš Šaláta (23, Mauerwerk), Jakub Nemec (28, FC Petržalka), Daniel Filip Masulović (22, Slovan B), Kristián Lukáčik (22, ŠKF Sereď), Adrián Slančík (20, DAC), Damien Marie (26, csapat nélkül)

Távozott:

Šimon Horniak (19, Veľké Ludince), Filip Deket (27, Boleráz), Mário Mihál (19, Spartak Trnava), Joss Didiba (22, SFC Opava – kölcsönbe), Jurica Bajić (20, Hajduk Split II – kölcsönből vissza), Filip Černák (19, Bardejov – kölcsönbe), Gustavo Cascardo (23, Athletico-PR – kölcsönből vissza), Dávid Meliš (18, csapat nélkül), Sadam Sulley (23, csapat nélkül), Jamarl Joseph (25, csapat nélkül), Vladimir Barbora (19, Žilina B – kölcsönből vissza), Vojtech Vorel (24, Sparta Praha – kölcsönből vissza), Kristián Lukáčik (22, ŠKF Sereď – kölcsönből vissza)

FK Pohronie

Érkezett:

David Bangala (23, ESM Gonfreville), Martin Repiský (19, Slovan B), Petr Pavlík (32, Zbrojovka Brno), Peter Chribík (21, Žilina B), Erik Kramár (19, Zbrojovka Brno U19), Dominik Špiriak (21, DAC), Bernard Petrák (20, Žilina B – kölcsönbe), Ryan Lindsay (18, Dinamo Zagreb U19), Bonfils-Caleb Bimenyimana (22, RFS), Peter Kašan (17, Pohronie U19), Viktor Vondryska (19, Podbrezová – kölcsönből vissza), Patrik Košuda (20, Humenné – kölcsönből vissza), Matej Repiský (20, Lehota pod Vtáčnikom – kölcsönből vissza), Mario Jacko (23, Odeva Lipany – kölcsönből vissza)

Távozott:

Matúš Mikúš (29, Slovan Galanta), Mário Jacko (23, Odeva Lipany), Matej Repiský (20, Lehota pod Vtáčnikom – kölcsönbe), Ján Dzúrik (27, Bardejov), Ján Hatok (30, Tatran Prešov), Mészáros András (24, ŠKF Sereď), Patrik Košuda (20, FC Košice – kölcsönbe), Lukáš Pellegrini (32, Banská Štiavnica – kölcsönbe), Michel Meda (19, Fortuna du Mfou – kölcsonből vissza), Jacy (23, Capivariano FC – kölcsönből vissza), Kristián Mihálek (20, Spartak Trnava – kölcsönből vissza), Petr Pavlík (32, Zbrojovka Brno – kölcsönből vissza), Ismar Tandir (24, Sigma Olomouc – kölcsönből vissza), Peter Chribík (21, Žilina B – kölcsönből vissza), Roland Gerebenits (20, Žilina B – kölcsönből vissza), Matej Luksch (22, České Budejovice – kölcsönből vissza)

FC Nitra

Érkezett:

Martin Adamec (21, Jegiellonia), Alen Mustafić (21, Slovan – kölcsönbe), Timotej Záhumenský (25, DAC), Michal Trnovský (18, MFK Dukla U19 – kölcsönbe), Armen Hovhannisyan (20, Michalovce), Kristián Kolčák (30, FC Petržalka – kölcsönbe), Matteo Olivero (20, Pafos FC U21), Erik Šula (25, Fotbal Třinec), Matej Franko (19, FC Nitra U19), Daniel (22, Novorizontino – kölcsönbe)

Távozott:

Dmytro Nemchaninov (30, Veres Rivne), Duje Javorčić (20, NK Dugopolje), Ante Kulis (19, NK OSK Otok), Ondrej Elexa (19, FC Košica), Pavol Farkaš (35, Spartak Myjava), Patrik Surnovský (22, Šurany), Marek Dubeň (25, Mauerwerk), Martin Kuciak (38, Považská Bystrica), Midat Galbaev (23, csapat nélkül), Robert Balazi (20, csapat nélkül), Joao Augusto (21, Novorizontino – kölcsöből vissza), Daniel (22, Novorizontino – kölcsönből vissza), Isaac Muleme (27, Viktoria Žižkov – kölcsönből vissza), Šimon Štefanec (21, Hellas Verona – kölcsönből vissza), Milan Ristovski (22, HNK Rijeka – kölcsönből vissza)



