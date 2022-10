Biden egy interjúban elmondta, miről szeretne tárgyalni Putyinnal

Joe Biden amerikai elnök a minap a CNN nevű csatornának adott egy interjút, ahol főleg az orosz-ukrán konfliktus volt a téma, azon belül is a nukleáris fegyverekről és egy lehetséges Putyin-Biden találkozóról kérdezték az elnököt. Biden nem hiszi, hogy Oroszország atomfegyvert használna az Ukrajnával vívott háborúban. De felelőtlenségnek tartja, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök erről a lehetőségről is beszél. Nem zárja ki teljesen a találkozást az orosz elnökkel, de most nem lát okot rá.