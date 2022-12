Biden elárulta, hogy mikor állna készen arra, hogy beszéljen Putyinnal

"Kész vagyok Putyin úrral beszélni, amennyiben valóban úgy döntene, hogy megoldást keres arra, miként tudna véget vetni a háborúnak. Eddig nem tett így" - mondta Joe Biden amerikai elnök tegnap (december 1.) az Emanuel Macron francia elnökkel való tárgyalás utáni sajtótájékoztatón.

Joe Biden (TASR/AP)

Azt is elmondta, hogy a közeljövőben nem tervez megbeszélést Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, de hajlandó lenne erre, ha az orosz államfő "érdeklődést mutatna" az ukrajnai hadművelet befejezése iránt. Kiemelte, hogy ezt csak a NATO-szövetségesekkel egyeztetve tenné.

Biden a tanácskozást követő közös sajtótájékoztatón az Oroszországgal szembeni közös fellépést is kiemelte. "Megerősítjük, hogy Franciaország és az Egyesült Államok szövetségeseivel - NATO-szövetségeseivel, a G7 országcsoport államaival, az Európai Unióval - minden korábbinál erősebben ellenzi Oroszország brutális háborúját Ukrajna ellen" - mondta az amerikai elnök.

Úgy fogalmazott, hogy továbbra is közösen fognak fellépni a kegyetlenkedéssel szemben.



Macron leszögezte: Ukrajna folytatódó háborús támogatása mellett a megfelelő időpontban készen fognak állni arra is, hogy "a békét építsék".



Más témákra téve Biden arról is beszélt, hogy Macronnal részletesen megvitatták a Washingtonban szeptemberben elfogadott, úgynevezett inflációcsökkentési törvénycsomagból fakadó kereskedelmi kérdésekkel kapcsolatos francia aggályokat. Mint mondta, az új szabályozást, amely egyebek között előnyben részesíti az amerikai mikrochip-termelést és a megújuló energiaforrások kiaknázásához szükséges berendezések alkatrészeinek gyártóit, sosem szánták arra, hogy kizárják az európai szövetségeseket. Biden egyben jelezte, hogy a szabályozáson még lehet változtatni.

A francia elnök is úgy vélte, hogy az amerikai inflációcsökkentési szabályozásnak nem volt célja, hogy nehézségeket okozzon az európai vállalatoknak, ez inkább "egy nem szándékos mellékhatás" volt. "Közösen szeretnénk sikeresek lenni, nem egymással szemben" - hangoztatta.



(MTI)