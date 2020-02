Bindics Imre továbbra is a legnagyobbak között

Akárcsak két éve, idén is rengeteg élménnyel tért haza, és mint mondja, felemelő érzés számára, hogy Szlovákiából egyedüliként képviselhette az országot egy ilyen rangos gasztronómiai versenyen.

A Bocuse d’Or az európai szakácsművészet legtekintélyesebb versenye, amelyet kétévente rendeznek meg. A gasztronómiai esemény lehetőséget biztosít a szakembereknek, hogy találkozzanak az ország legjobb szakácsaival. 2016-ban Magyarországról elsőként Széll Tamás lett az európai verseny győztese. A magyarországi döntő idei győztese a budapesti Bábel étterem séfe, Veres István lett.

A Bocuse d’Or legutóbbi magyarországi döntőjén is tagja volt a zsűrinek. Mit szólt, hogy ismét felkérték?

Szívesen elfogadtam a meghívást, mert nagy élmény számomra is jelen lenni egy ilyen gasztronómiai eseményen. Két éve kóstoló zsűri voltam, most pedig konyhai zsűri, ez utóbbi feladat viszont sokkal izgalmasabb volt. Figyeltük, hogy a séfek hogyan készítik el az ételeket, pontoztuk a tisztaságot, hogyan szeparálják a hulladékot, milyen a tisztaság, a főzés végeztével hogyan takarították ki a konyhát. A fiatal generáció új formát hoz a gasztronómiába, az alapanyagokat is másképp közelítik meg.

Felemelő érzés volt ott lenni a legnagyobb szakácsok között, és egyedüliként képviselni Szlovákiát.

Milyen volt a mezőny és a verseny színvonala?

Remek szakácsok versenyeztek, színvonalas volt az egész verseny. A győztes, Veres István megérdemelte a győzelmet, mert nagyon odafigyelt minden apró részletre. Minden egyes lépést alaposan átgondolt, ügyelt a tisztaságra, egyszerűen öröm volt nézni, ahogy dolgoztak.

A nemzetközi versenyen milyen esélyekkel indulhat a magyarországi győztes?

Nagyon erős a mezőny, ezért mindenki nagy esélyekkel indul. Úgy látom, hogy a magyar döntő győztesének is jó esélyei vannak az európai döntőben. Meglátjuk, hogy ott milyen eredményt sikerül elérnie, majd ezután következhet a világbajnokság.

Milyen versenyfeladatok voltak idén?

Alapanyagok szerint kellett ételeket készíteniük: halas ételt pisztrángból, a húsos étel pedig fürjből, és emellett választhattak további, előre meghatározott alapanyagokat.

Miben volt más az idei döntő a két évvel ezelőttihez képest?

A szervezés színvonala már akkor is magas volt, de természetesen itt is évről évre fejlődés mutatkozik.

Mára egy világszínvonalú gasztronómiai versenyről beszélhetünk a magyarországi Bocuse d’Or döntője kapcsán.

Hogyan tevődött össze a bíráló bizottság?

Volt két norvég zsűritag, egyikük a 2015-ös Bocuse d’Or győztese volt. Magyarországról Michelin-csillagos éttermek szakácsai, például Sárközi Ákos vagy Széll Tamás vett részt, a zsűri elnöke Hamvas Zoltán és Bíró Lajos volt.

A két évvel ezelőtti döntő után készített interjúnkban arról mesélt, hogy az akkor aktuális gasztrotrend a hazai, háztáji alapanyagok felhasználása volt. Ez mostanra miben változott?

Továbbra is dominál a hazai, friss alapanyagok felhasználása, de ez kiegészült még a hulladék szelektálásának fontosságával. Erre idén külön odafigyeltek, hogy a szakács hogyan szeparálja a hulladékot. A cél az volt, hogy minél kevesebb műanyagot és olyan anyagot használjon el a főzés során, amelyekkel a természetet szennyezi. Ez például már a mi éttermeikben is fontos szempont.

Bizonyára nem véletlen, hogy mára jó pár Michelin-csillagos étterem van a déli szomszédunknál. Világviszonylatban hova lehetne helyezni Magyarországot a gasztronómiai piacon?

Biztos vagyok benne, hogy világviszonylatban is az elsők közt vannak. Magyarország a gasztronómiai forradalom óta fokozatosan halad egyre feljebb. Ez abban is megmutatkozik, hogy minél nagyobb minőséget képviselnek, annál több turista látogat hozzájuk, ezáltal pedig jelentős bevételhez jutnak, amelyet visszafordítanak a gasztronómia fejlesztésébe, hogy még jobbak lehessenek. Szlovákiában egyelőre ezt nem látni ilyen szinten.

Azt kellene szem előtt tartani, hogy az étterem szíve a szakács, éppen ezért a szakácsok fejlesztésére kellene nagyobb hangsúlyt fektetni.

Idehaza ez hogyan nyilvánul meg, milyen lehetőségek vannak a fiatalok fejlesztése terén?

Fontos, hogy rendszeresen szervezzünk megmérettetéseket. Ebből a célból hoztuk létre a Kukkónia Gastro Cupot a fiataloknak. Itt a környező szakácsiskolák diákjai mérhetik össze erejüket. Keressük a legnagyobb tehetségeket, és igyekszünk őket támogatni, hogy jó szakácsok legyenek belőlük. Emellett pedig fontos lenne, hogy országos szinten nagyobb hangsúlyt fektessenek a szakácsok képzésére. A szlovákiai Junior Gasztroszövetség elnökhelyetteseként elmondhatom, hogy próbálkozunk ezzel, de mindenütt akadályokba ütközünk, és az a legnagyobb probléma, hogy nem minden esetben a fiatalok karrieri lehetőségeit tartják szem előtt.

