Bindics László: A "csak mi, magyarok" nem lesz elég

Nemrég kérdeztük Önt a szlovákiai politikai helyzetről. Azóta megbukott a Heger-kormány. Tehát vannak új fejlemények.

Mit gondol a kialakult helyzettel kapcsolatban?

Egyértelműen pozitívan értékelem, hogy ez a kormányzásnak nevezett vergődés véget ért. Ami itt folyt, folyik, az már a kopasznak is hajmeresztő. A szlovákiai emberek problémáinak, gondjainak orvoslását felváltotta a veszekedés és a kormánypártok közötti harc. Ezt egyszerűen már nem lehetett folytatni, nem vezetett sehova, csak a még nagyobb káosz felé.

Hogy látja, ki vagy kik voltak a felelősek, hogy ez a helyzet állt elő?

Szerintem nagyrészt a kormány tagjai (Matovič és Sulík) közötti megnemértés és folyamatos harc, hozzánemértés és a kompromisszumok hiánya is okozhatta a bukást. És ebből kifolyólag történt sok minden más is.

Akkor most merre tovább?

Csak előre, ami azt jelenti, hogy be kell kerülnünk a törvényhozásba. Ha most nem járunk sikerrel, valószínű, hogy hosszú ideig nem lesz képviseletünk a szlovák parlamentben. Tehát nem babra megy a játék. A szlovákok nem tudnak magyar fejjel gondolkodni, pláne nem egy kisebbségi magyar fejével. Nem értik és nem érzik át azokat a problémákat, amik minket zavarnak. Mikor szavaztak a kettős állampolgárságról szóló törvényről a parlamentben, Matovič azt kiabálta, hogy hívják ide Ján Slotát, ő majd megállítja a magyarokat. Tehát ilyen és ehhez hasonló megnyilvánulások végett gondolom így. És ezt nem rossz szándékból állítom, de egyszerűen ők nem tudnak a mi fejünkkel gondolkodni, bármelyik szlovák pártról is legyen szó.

De a választó gondolhatja, hogy majd a PS, SaS, Hlas vagy esetleg a Smer jobb lesz.

Nem lesz jobb! Ebben biztos vagyok! A legjobb megoldás az lehet, ha egy önálló párt, mint a Magyar Fórum együttműködik a demokratikus elveket valló szlovák pártokkal és kormányalakítás esetén akár még a mérleg nyelve is lehet, úgy, ahogy azt már a múltban is láthattuk. Hatékonyan csak ilyen formában tudjuk véghez vinni azt, ami számunkra fontos, így fogjuk tudni érvényesíti az érdekeinket és megvédeni jogainkat. Ez így működőképes lehet.

Tehát, ha jól értem, Önöknek ez a céljuk, amit most meg is fogalmazott?

Igen, én ebben látom a megoldást. Veszekedésre és gyűlöletkeltésre nem lehet képviseletet építeni. Nem lehet azt mondani, hogy "csak mi, magyarok ", mert az nem lesz elég a parlamenti küszöb megugrásához. Mi építeni akarunk, a Magyar Fórum az együttműködés pártja. Ezen elvek és értékek mentén cselekszünk. Egy stabil, szakemberekből álló kormány részesei szeretnénk lenni. Nem annak adunk hangsúlyt, hogy ki, mikor, melyik volt párthoz tartozott.

Ezt hogy érti?

Én is jó kapcsolatot ápolok több szlovák parlamenti képviselővel, de az MKP, ami most már Szövetség, polgármestereivel is. Együttműködünk Zuzana Čaputová köztársasági elnökasszonnyal és több szlovák párttal, akik adnak a véleményünkre. De például nemrég Bugár Bélával beszélgettem el Somorján egy kávé mellett, amiből végül még sütizés is lett. 30 év politizálás van a háta mögött, meg kell hallgatni a tapasztaltabbakat. Aki azt gondolja magáról, hogy ő találta fel a spanyolviaszt, mindent tud és ő a megoldás mindenre, az ott abban a pillanatban el is bukott.

Terveznek a közeljövőben tárgyalásokat folytatni valakivel, valakikkel?

Igen. A rajtunk kívül létező két magyar tömörüléssel a Szövetséggel és az MKDSZ-szel. Mindenkivel, aki a magyar képviseletben érdekelt. És persze a szlovák pártokkal szintúgy. Aki sikeres szeretne lenni, annak meg kell hallgatni mások véleményét és kompromisszumokat kell kötnie.

Nálunk nem a bársonyszékszerzés a cél. Mi azon dolgozunk, hogy egy hiteles, értékeken alapuló politikai képviseletet teremtsünk. A ránk adott szavazat garantáltan nem kött ki a Fico kosarába.

Keressük a megegyezés és az együttműködés formáját, hogy sikerrel zárja közösségünk a következő parlamenti választásokat!

