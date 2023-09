Bindics László – Rajkovics Richárd: Az egész régióban szeretnénk kiépíteni a polgárőrséget! Számunkra a gyermekeink és a családok biztonsága az első

Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, parlamenti képviseletre van szükség! Ezért is indul Rajkovics Richárd és Bindics László a Magyar Fórum listáján a szeptemberi parlamenti választásokon.

Miért fontos önöknek a Csallóköz és a Mátyusföld védelme?

Rajkovics: Dunaszerdahelyen már működik a polgárőrségünk, de pénzhiány miatt sajnos nem tudjuk teljes fordulatszámon üzemeltetni. Ezen fogunk változtatni, ha az emberek megtisztelnek bennünket a bizalmukkal.

Bindics: Mindketten itt élünk, ahogy a családunk és gyermekeink is, akiknek a biztonságos jövője az egyik célunk. Ezért is szeretnénk biztonságosabbá tenni a régiónkat, védeni gyermekeinket és családjainkat. Hogy az itt élő anyák biztonságba tudják csemetéjüket, bármerre járjanak is azok. Ne tűnjön el több gyerek, és fontos visszaszorítani a bűnözést és a droghasználatot is.

Hogy szeretnék ezt kivitelezni?

Rajkovics: Több településről kerestek minket, hogy akarnának csatlakozni a polgárőrségünkhöz. De mint mindenhez, ehhez is pénz kell.

Bindics: Ha mi nem segítünk magunkon, senki se fog. Vagy kiállunk magunkért és az ígérgetések és látszatintézkedések helyett teszünk valamit, vagy csendben maradunk és azt mondjuk, jól van ez így is. Mi inkább, ha sok támadással is jár, de kiálltunk és tenni próbálunk.

Hogy látják esélyeiket a bejutáshoz szükséges 5% elérésében?

Úgy gondoljuk, hogy minden esélyünk adott, annak ellenére is, hogy nem mérnek 5% fölé minket a közvélemény-kutatások. Ez egy 5 párti lista. Ha mindegyik párt szerez 1%-ot és plusz 1 szavazatot, akkor bent vagyunk. Nagyon nehéz mérni a valós súlyunkat, és pontosan azért, mert 5 különböző tömörülésből tevődik össze. Ezen a listán 1 magyar, 3 szlovák, de az egyetlen roma párt is rajta szerepel.

Ha szeptember 30-án az emberek a szívükre hallgatnak, akkor közösen parlamenti pártként folytathatjuk munkánkat mind a mi, mind a többi régióért.

Sokszor a szemünkre vetik, hogy akik önökre adják a voksukat, azoknak elveszik a szavazatuk.

Ez hülyeség! Ha az ilyen logikát követnénk, akkor jelenleg 2 pártra, maximum háromra lehetne csak szavazni. Kérdem én, akkor most mindenki szavazzon a SMER-re és a PS-re? Mert erre nyomják a választót az ilyen és ehhez hasonló, meggondolatlan kijelentések!

Arra kérünk mindenkit, hogy hallgasson a szívére, és ne engedje magát befolyásolni!

Zárszóként mit szeretnének üzenni a választóknak?

Ha a 7 lista, a Magyar Fórum listája bejut a szlovák törvényhozásba, létrehozunk egy az egész térségünket átfogó polgárőrséget, ezért biztosak lehetnek benne, hogy minden erőnkkel a régiónk védelmén és fejlődésén fogunk dolgozni.

