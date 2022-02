Bindics László: "Tenni kell azért, hogy legyen egy hiteles és a magyar választók érdekeit képviselő higgadt politikai erő"

Bindics Lászlóval, a Magyar Fórum alapító és elnökségi tagjával beszélgettünk a jövőről és a kitűzött céljairól.

Kedves László, nagyon örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat. Először is szeretnék gratulálni, hogy új arcként ilyen jól helytáll a politikai életben, mi több eredményeket tud felmutatni. Mi a legfontosabb önnek, mit szeretne elérni a politikában?

Azt hiszem, hogy a józan paraszti ész az, ami napjaink felvidéki politizálásából a leginkább hiányzik. Vagyis a világos vonalvezetés, illetve az ebből fakadó következetesség. Azt látom, hogy a politizálási stílus már nem a közös és építő jellegű vitákra koncentrál, hanem egyszerűen veszekedik és üres szavakat dobál mindenki irányába, mi több, még mutogat is. Én ezt teljes mértékben elutasítom. Gyűlölködve, veszekedve nem lehet politikát művelni. Számomra az a fontos, hogy egy új és őszinte gondolkodásmódot mutassak, olyat, ami megszólítja és előbbre viszi az itt élő magyarokat. Ennek elengedhetetlen tartozéka a hitelesség, tisztesség és az egyenes gerinc.

Hogy látja a szlovákiai magyar politikai élet jelenét?

Azt tapasztalom, hogy az emberek csalódottak és kiábrándulatak. A Magyar Fórumon belül arra törekszem, hogy az emberek mást lássanak a politikából, mint ami most ténylegesen zajlik előttük. Egy új, biztonságos, nyílt, átlátható utat kínálni, hogy lássák, érezzék a polgárok, hogy más is lehet a politika, máshogy is lehet politikát folytatni. Számomra elsősorban az én régiómban élők a legfontosabbak, mivel én is egy vagyok közülük. Látom a mindennapi problémáikat, tudom, hogy mi aggasztja őket és mit tartanak fontosnak.

Mi a véleménye a szlovák-magyar viszonyról?

A MF-ben dolgozó új arcok, ahogy a nevünkből is kitűnik, nyíltan vállalják magyarságukat, de ugyanilyen fontosnak tartjuk a szlovák oldallal való együttműködést is.

Ön szerint lehetséges, hogy magyar pártként együttműködjenek szlovák partokkal is?

Természetesen. Szlovákiai magyar pártként mi a jobbközép szlovák pártokkal tudjuk elképzelni az együttműködést. Az sem titok, hogy több szlovák párttal is kapcsolatban állva folytatunk párbeszédet. Amit távol tartunk magunktól, az a radikalizmus, mi inkább az együttműködést látjuk járhatóbb útnak.

Nem lett volna egyszerűbb csatlakozni egy már létező és nagyobb támogatásnak örvendő párthoz?

NEM, a Magyar Fórum tagjai értékek mentén alapították a pártot, beleértve magamat is. A közösségünket kívánjuk képviselni. A Magyar Fórum a belső viták helyett inkább tenni akar. És ami még nagyon fontos az az, hogy minket senki sem mozgat a háttérből. Bizonyára nem lesz egyszerű megmaradni a politika világában, mégsem egyszer használatos képviseletet kívánunk teremteni.

Miért ennyire biztos benne, hogy ez a sikerhez vezető út?

Azért vagyok biztos benne, mert a mi sorainkban ambíciózus, hiteles, a közösségért tenni akaró, fiatalok vannak, és egy olyan lehetőséget, őszinte arculatot nyújtunk a dél-szlovákiai választónak, amit máshol nem talál, csak nálunk. És ez előbb vagy utóbb meghozza a gyümölcsét.

Hogy érzi szülőfaluja, ami most már város, Bős helyzetét? Milyen úton halad?

Igen, Bős városi rangot kapott, amit az önkormányzat kitartó munkájának köszönhetünk. De sajnos ennek ellenére városunk népessége az elmúlt 10 év alatt csökkent. Közel 500 magyar emberrel él kevesebb városunkban, ami elképesztően nagy szám, viszont 150-nel nőtt a szlovákok száma. Nagy az elvándorlás. Sok fiatal a építkezési telkek és a lakhatóság hiánya miatt választ más lakóhelyet magának. Ezt meg kell változtatni. Többet kell a bősi emberekért tenni, hogy ne költözzenek el. Itt telepedjenek le és alapítsanak családot. Több fejlesztésre és sok területen modernizálásra van szükség. Vállalkozóbarátabb és jobb környezetet kell biztosítani a szolgáltatásoknak és az oktatásban résztvevőknek, beleértve az óvodákat is.

Vagyis úgy érzi, hogy Bős nem fejlődik kellő módon?

Ezt nem állítom, de biztosra veszem, hogy egy fiatal és tenni akaró gondolkodásmód nagyobb mértékű fejlődést eredményezne.

Végezetül mit üzen a régióban élő embereknek?

Tudom, hogy csalódtak a felvidéki magyar politikumban az emberek, de biztos vagyok benne, hogy egy erős és öntudatos közösség vagyunk. Tudom azt is, hogy közösségünk szlovák pártoktól nem sok segítséget várhat.

Ezért mind a dunaszerdahelyi régióban, azon belül Bősön, úgy országos szinten tenni kell azért, hogy legyen egy hiteles és a magyar választók érdekeit képviselő higgadt politikai erő.

(PR-cikk)