Birkózók taroltak az Év Sportolója-gálán Dunaszerdahelyen!

A sportág képviselői szerezték meg minden korosztály egyéni díját, révbe értek a csapatok közt, és a legjobb edző is a birkózóké.

Fotók: Szinghoffer Mátyás (További felvételekért kattints!)

Hétfőn este tartották meg az Év Sportolója-gálát Dunaszerdahelyen. Ez a díjkiosztó néhány évvel ezelőtt az önkormányzat ifjúsági és sportbizottságának ötlete alapján jött létre. „A díj odaítélésével további sikeres tevékenységre szeretnék ösztönözni a sportolókat, akik egyúttal sportklubjukat és a várost is képviselik, eredményeikkel pedig Dunaszerdahely jóhírét öregbítik” – hallhattuk a felkonferálásban. A díjakra évről évre 5 kategóriában tehetnek javaslatot dunaszerdahelyi sportszervezetek és a lakosok, idén pedig a 15 évnél fiatalabb, a 16-20 éves, illetve felnőtt egyéni sportoló, továbbá a csapatok kategóriájában is a birkózók vitték el a pálmát, nem mellesleg a legsikeresebb edzők közt is a Dunaszerdahelyi Birkózóklub egyik szakemberét hirdették ki győztesként. A klub sportolói az egyéni kategóriák második helyezéseit is begyűjtötték, így összesen nyolc díj köthető hozzájuk.

Az egyéni sportolók közt elsőként a legfiatalabbak kerültek sorra. A 15 éven aluliak között pedig a mindössze 12 éves Hegedűs Attilát hirdették ki győztesnek, aki tavaly nyert a fiatalabb diákok kassai szabadfogású országos bajnokságán, a fiatalabb diákok rimaszombati kötöttfogású országos bajnokságán, illetve a magyarországi Adácson megrendezett nemzetközi birkózóversenyen.

Ebben a kategóriában második lett a szintén birkózó, 13 éves Bodó Barnabás, aki 2021-ben az idősebb diákok füleki kötöttfogású országos bajnokságán és az idősebb diákok rimaszombati szabadfogású országos bajnokságán nem talált legyőzőre, harmadik lett a fiatalabb diákok közt Kassán, szabadfogásban, ötödik pedig kötöttfogásban, Rimaszombatban.

A harmadik helyezést Berill Bondoa, 12 éves táncos, a Sportujsnami akrobatikus rock’n’roll tánccsoport tagja szerezte meg, aki partnerével két csehországi versenyen is első lett.

Éppen partnere, Ellyshia Džerengová (12) lett a kategória negyedik helyezettje, míg Novotný Adrián, 11 éves asztaliteniszező az ötödik.

Mint említettük, a 16-20 évesek közt is birkózók végeztek az élen. A 16 éves Hegedűs Réka lett az első, aki a sninai kadett szabadfogású országos bajnokságon győzni tudott, és négy komoly nemzetközi versenyen is megmutathatta a tudását. A budapesti kadett világbajnokságon a 11., míg a bulgáriai kadett Európa-bajnokságon a 10. helyen végzett, egy lengyelországi versenyen második, Romániában pedig harmadik lett a kadettok között.

A kategória második helyezettje a 19 éves Csörgő Tamás lett, aki tavaly négy dobogós helyezést ért el. A nyitrai junior kötöttfogású, illetve szabadfogású országos bajnokságon első lett, Dunaszerdahelyen pedig két második helyet harcolt ki, a felnőtt kötöttfogású, valamint szabadfogású országos bajnokságon. Részt vett a dortmundi junior Európa-bajnokságon is, ahol 18. lett.

A 16-20 évesek között harmadik a 18 éves atléta, Vodnyánszky Renáta lett, aki tavaly két atlétikai versenyen is távolugrásban győzött. A pozsonyi fedettpályás felnőtt országos bajnokságon 587 cm-rel, a juniorok országos bajnokságán pedig 571 cm-rel állhatott fel a dobogó legfelsőbb fokára.

A kategóriában negyedik helyezettet is hirdettek, ez a 19 éves Kósa Tamás, a Sportgimnázium DAC karatésa lett, aki győri nemzeti bajnokságon 1., egy bajai nemzetközi viadalon pedig harmadik helyezést ért el a felnőttek közt.

A felnőtt sportolók közt is egy hölgyet hirdettek ki győztesként. Pollák Anna birkózó teljesítményéért érdemelte ki ezt az elismerést. Anna a dunaszerdahelyi felnőtt szabadfogású országos bajnokságon első helyezést ért el, az észak-macedóniai U23-as Európa-bajnokságon pedig 13. lett.

Hakszer Balázs, szintén a Dunaszerdahelyi Birkózóklub sportolója lett a kategória második helyezettje, aki tavaly két felnőtt bajnoki címet szerzett, mindkettőt hazai környezetben, Dunaszerdahelyen, saját súlycsoportjában kötött-, illetve szabadfogásban.

A felnőtt sportolók közt harmadikként ismerték el Csiba Tibor városi rendőrparancsnoknak az Ippon Karate Klub versenyzőjeként elért eredményeit, aki az 55 év felettiek kategóriájában katában győzött a világbajnokságon, az Európa-bajnokságon, a lengyelországi világkupán, valamit a szlovák bajnokságon is, egy további szlovák versenyen pedig a 35 év felettiek közt nem talált legyőzőre.

A további helyezettek között három úszó is van, a negyedik Pék Dezső és a hatodik Plavec Péter a Sportfanatic, míg a hetedik Nyáry Richárd ma már a Top Run DS klub tagja. Pék és Plavec is tagja volt annak a váltónak, amely a világon elsőként oda-vissza átúszta az Észak-Írország és Skócia közötti Északi-csatornát, Nyáry Richárd pedig tavaly októberben 15 óra 57 perc alatt átúszta a La Manche-csatornát. Rajtuk kívül a felnőtt egyéni sportolók közt ötödik lett Petényi Tamás sakkozó (Dunaszerdahelyi Sakk Klub), valamint nyolcadik Dominika Grajcárová táncos (Sportujsnami).

Ennyi díjazott után nem is lehetett kérdés, hogy a csapatok közt is első helyezést szerez a Dunaszerdahelyi Birkózóklub, különösen úgy, hogy összesített eredményei alapján, valamint szabad- és kötöttfogásban is tavaly Szlovákia legeredményesebb birkózóklubja lett, mindez pedig klubtörténeti sikernek számít.

A csapatok közt másodikként a Varga Medgyes Renáta által alapított Megy Sport DS végzett, melynek tavalyi sikerei elsősorban a már korábban díjazott Vodnyánszka Renátához köthetők.

A harmadik helyezést a Sportfanatic szerezte meg, amelynek tavalyi sikereit, elsősorban az Északi-csatorna átúszását már szintén korábban említettük az egyéni díjazottak kapcsán. A váltót a Pék Dezső, Nyári Richárd, Makai Zoltán, Plavec Péter négyes alkotta, akik 24 óra 55 perc 40 másodperc alatt teljesítették a távot a 12 fokos vízben, és ezzel bekerültek a Guiness-rekordok könyvébe.

A kategóriában negyedik lett a Sportujsnami akrobatikus rock'n'roll tánccsoport, ötödik a Dunaszerdahelyi Sakk Klub és hatodik a SST Euromilk asztalitenisz-csapat.

Végül következett az edzők kategóriája, amelyben a Vajas József birkózóedző végzett az élen. A Dunaszerdahelyi Birkózóklub edzőjének védencei 2021-ben diák és serdülő országos bajnokságokon összesen 26 érmet, 12 arany-, 9 ezüst- és 5 bronzérmet szereztek.

Másodikként Varga Medgyes Renátát (Megy Sport DS) hirdették ki, harmadikként pedig Peter Šandalt, az SST Euromilk asztaliteniszklub edzőjét. Utóbbi klub ificsapata és a fiatalabb diákok csapata egyaránt megnyerte az I. ligát. A kategória negyedik helyezettje Rastislav Baňas táncedző lett a Sportujsnami tánccsoporttól.

(SzT)