A bíró szerint nem zaklatta feleségét a nőt 700 üzenettel bombázó exférj

2015 februárjától indult büntetőeljárás a varannói járásbeli 42 éves Andrej ellen. Az ok, hogy miután felesége benyújtotta a válókeresetet, a férfi két hónapon keresztül állandóan felkereste nagymihályi lakhelyén a nőt. Virágokat is küldözgetett, de követte is őt. Nap mint nap sms-ekkel és a közösségi hálón küldött üzenetekkel bombázta. Két hónap alatt előbbiből mintegy 600-at, utóbbiból pedig kb. 100-at küldött.