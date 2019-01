Bíróság elé állt a Fülöp-szigeteki Henryt megölő férfi: „Több mint 20 nagy sört és 10-szer fél deci vodkát ihattam”

A gyanúsított ügyvédje kérvényezte a nyilvánosság kizárását a tárgyalásról, ezt azonban a szenátus elutasította. Juraj Hossút maszkos rendőrök szállították a bíróságra.

„Nem tagadom a történteket, de nem értek egyet az ügy jogi kvalifikálásával“ – mondta Hossu, kijelentését azonban nem fogadhatta el a bíróság.

„Aznap volt egy céges akciónk, ezért hamarabb hazamentem a munkából, majd kora este mentem az eseményre. A hotelben söröztünk a kollégákkal és a felettesekkel, majd mentem a városba, hogy iszok még néhány korsó sört“

– vallotta Hossu a bíróságon.

A gyanúsított beismerte, hogy a múltban pszichológushoz járt és nyugtatókat szedett. Emellett azt is beismerte, hogy a sör mellett Paretin nevű tablettákat is bekapott, és mielőtt elment volna a céges akcióra, kétszer Lexaurint is bevett.

Az ominózus napon több ismert szórakozóhelyre is ellátogatott Pozsony belvárosában. Hossu nem tudott pontos választ adni az ügyész kérdésére, hogy aznap mennyi alkoholt fogyasztott, de valósznűleg több mint 20 nagy sört és 10-szer fél deci vodkát ivott. „A támadásra nem emlékszem pontosan, hiányosak az emlékeim” – mondta Hossu.

„Nem akarok mentegetőzni, azért támadtam meg Henryt, mert azt hittem, hogy bántalmazni akarja a nőket, akikkel volt. Nem tudom, hogy jutott az eszembe, egyszerűen csak a fejemben volt. Töredezett emlékeim vannak a pontos konfliktusról. Rendes, dolgozó ember vagyok, nem agresszívként ismernek a többiek. Szégyellem magam a viselkedésemért, nem akartam bántani, nem keresek mentségeket. Halálomig sajnálni fogom a történteket. Sajnálom. Nem igaz, amit a médiában írnak, hogy egy monstrum és rasszista vagyok. Igazságos ítéletet szeretnék a bizonyítékok alapján”

– jelentette ki Hossu, aki azt is beismerte, hogy boxert hordott magánál, de sosem használta, csupán talizmánként tartotta.

A gyanúsított kihallgatását követően a bíróság szenátusa március 19-re és 21-re halasztotta a tárgyalást – akkor 23 tanút fognak meghallgatni.

A Dunaszerdahelyi járásból származó, 28 éves Juraj Hossu május 26-án hajnalban megtámadta Fülöp-szigeteki Henry Acordát Pozsony belvárosában. Henry néhány nappal később belehalt sérüléseibe. A rendőrség gyilkosság ügyében indított eljárást. A Pozsonyi Járási Bíróság bírója elrendelte Juraj Hossu előzetes letartóztatását. Az indoklás szerint okkal feltételezhető, hogy a gyanúsított további bűncselekményeket követne el.

