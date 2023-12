A bíróság elutasította Donald Trump mentelmi jogi kérelmét

Donald Trump volt amerikai elnök nem mentes a büntetőjogi vádak alól államfőként elkövetett cselekményei miatt – döntött pénteken egy bíróság, amely elutasította Jack Smith különleges ügyész által benyújtott kereset elutasítását Trumpnak a 2020-as választási veszteségének megdöntésére irányuló törvénytelen törekvésével kapcsolatban. számol be a Reuters hírügynökség.

Tanya Chutka kerületi bíró nem talált jogalapot arra a következtetésre, hogy az Egyesült Államok elnökeit nem lehet bűncselekményekkel vádolni, ha már nem töltik be hivatalukat. Trump, aki a Republikánus Párt avoritja, a jelenlegi demokrata elnököt, Joe Bident szeretné kihívni a 2024-es választásokon. Trump 2017 és 2021 között volt az USA elnöke.

„Bármilyen mentelmi jogot élvezhet egy hivatalban lévő elnök, az Egyesült Államoknak mindig csak egy vezetője van a végrehajtó hatalomnak, és ez a pozíció nem jelenti azt, hogy őt nem fenygetheti soha börtönbüntetés"

– írta határozatában Chutkan.

Mivel Trump az első amerikai elnök, aki ellen büntetőeljárást indítottak, Chutkan döntése egyben az első olyan amerikai bírósági döntés is, amely megerősíti, hogy az elnököket is meg lehet vádolni bűncselekményekkel, mint minden más állampolgárt. A bíró visszautasította Trump azon érvelését is, amely szerint a vádak sértik a szólásszabadsághoz való első módosítási jogát.

Chutkan döntése egy lépéssel közelebb vitte Trumpot ahhoz, hogy az esküdtszék elé álljon azzal a váddal, hogy meg akarja akadályozni a szavazatszámlálást, és megakadályozni, hogy a kongresszus megerősítse Biden győzelmét.

A tárgyalás a tervek szerint márciusban kezdődik. Trump azonnal fellebbezhet a pénteki döntés ellen, ami késleltetheti a folyamatot, amíg a fellebbviteli bíróság és esetleg a legfelsőbb bíróság tárgyalja a kérdést – írja a Reuters.

Trumpot több más büntetőjogi váddal is illetik, köztük a titkosított dokumentumok kezelésével és az állítólagos hamis elszámolással kapcsolatosak is. Az exelnök azonban minden vádat tagad.

