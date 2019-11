Bíróság mondta ki, hogy Glváč a pozsonyi alvilág egyik vezérével haverkodott

Egy per során került erre sor, melyet még maga Martin Glváč indított 2008-ban Daniel Lipšic ellen, aki két évvel korábban a Markíza vitaműsorában Robert Kaliňákon kérte számon a Smer akkori igazságügyi árnyékminisztereként tevékenykedő Glváč maffiakapcsolatait.

"A maguk árnyékminisztere különféle személyekkel vállalkozott, de találkozott a pozsonyi alvilág már megboldogult egyik vezérével, Jozef Svobodával... Nem tartják problémának, hogy az árnyékminiszterük maffiózókkal találkozgat?" - fogalmazott Lipšic a tévében 2006-ban. Glváč csak két évre rá perelte be.

Glváč egyébként a Plus 7 dnínek adott egyik interjújában is elismerte, hogy ismerte Svobodát, és ezért nem is szégyelli magát. Amiért viszont perelt, az az, hogy ő vállalkozóként ismerte, korábban, Lipšic pedig jelen időben állította, hogy "maffiózókkal találkozgat".

Svoboda akkor már nem élt. Róla tudni kell, hogy svédországi emigrációból tért haza a 90-es években, ahol kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt börtönben is ült. A jelenlegi országos rendőrkapitány, Milan Lučanský az RTVS Maffiózók c. sorozatában azt állította róla, hogy

Miroslav Sýkora után Svoboda az egyik legbefolyásosabb alvilági személyiség volt a fővárosban a 90-es években.

"Meglehetősen nagy mennyiségű készpénzzel rendelkezett, és ez megnyitotta előtte a kapukat a privatizációkhoz, olyan adás-vételekhez, melyeken igazán nagyot lehetett kaszálni. Az ő területe a kaszinók és a szerencsejáték voltak" - emlékeztetett.

Svoboda nem volt egy rejtőzködő típus, nagy Mercedesekkel járt, melyek rendszámában rendre ott volt a három 7-es. Társtulajdonosa volt az Alžbetka nevű közismert vendéglátóhelynek, és a rendőrségnél, illetve a politikában is rendelkezett kapcsolatokkal - ezt már akkoriban is tudni lehetett róla. Éveken keresztül egy birkózó szervezet elnöke volt, majd a Slovan vezető szerepeiben is helyet foglalt.

2004 júniusában egy pozsonypüspöki fogadóiroda előtt végeztek vele, háromszor fejbe lőtték.

Akkor épp hazatért Pozsonyba Franciaországból. Nem sokkal azt követően ölték meg, hogy végeztek a Takáč-banda egyik alvezérével, Svoboda jó ismerősével, Jozef Surovčíkkal is.

A hírt bővítjük...

(Denník N)