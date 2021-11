A bírósági térkép harmadik változata nem csupán kiigazítás, rendszerszintű változásokat tartalmaz, mondja az Igazságügyi Tanács elnöke

Az új bírósági térkép harmadik változata a bírósági székhelyek és kerületek tartalmi és eljárási reformját egyaránt tartalmazza. Ezek nem kozmetikai kiigazítások. A bíróságok székhelyeinek és körzeteinek rendszerszinten történő teljes átalakítása ez. Ezt Ján Mazák, az Igazságügyi Tanács elnöke mondta.

A reform alapvető célja a bírók szakosítása. „Valódi specializáció az, amikor a bíró ténylegesen csak egy bizonyos típusú jogvitát folytat. Egy ilyen, anyagilag érzékelhető specializáció jelentősen hozzájárul az igazságszolgáltatás minőségéhez” – magyarázta Mazák. A bírók szakosodása a bírósági eljárások szükségtelen elhúzódásának elkerülésének eszköze is.

Mazák azonban meg van győződve arról, hogy a regionális fellebbviteli bíróságnak Pozsonyban kellene lennie, nem pedig Nagyszombatban. „Fontos az is, hogy Pozsonyban nagyon magas szinten van a jogi segítségnyújtás. Ügyvédi irodák működnek itt, amelyek még egy tapasztalt bíró fejét is képesek ’összezavarni’” – mondta Mazák. A főváros intézményeknek, vállalkozásoknak, európai és nemzetközi szervezeteknek is otthont ad.

Mazák szükségesnek tartja a bíróságok egy részének megszüntetését. „Megszüntetésükkel sok emberi energia szabadulna fel, melyet célirányosan lehetne hasznosítani az egész országban” – tette hozzá.

A bírósági térkép harmadik változata négy járásbíróság megszüntetését vetíti elő. Eredetileg számukat 54-ről 30-ra akarták csökkenteni. A bírósági térkép továbbra is tartalmazza a kassai és a pozsonyi városi bíróságok létrejöttét.

Ami a kerületi bíróságokat illeti, az igazságügyi miniszter azzal számol, hogy továbbra is működni fog mind a nyolc, illetve három körzetre lesznek osztva. A nyugat-szlovákiai bírósági körzet Nagyszombatban, a közép-szlovákiai Zsolnán, a kelet-szlovákiai pedig Eperjesen lesz.

A módosítás 2023. január 1-jétől léphet érvénybe a gyakorlatban.

