Bírót akadt megöletni egy magyar nő, Győrben ítélték el

Emberölés előkészületének bűntette miatt jogerősen két év nyolc hónap fegyházbüntetésre ítélt a másodfokon eljáró Győri Ítélőtábla szerdán egy nőt, aki több embernek is megbízást adott az őt korábban elítélő bíró megölésére - tájékoztatta a táblabíróság szóvivője az MTI-t.

Ferenczy Tamás elmondta, hogy az ítélettel helybenhagyta a másodfokú bíróság az első fokon eljáró Győri Törvényszék ítéletét. A nő feltételesen sem bocsátható szabadlábra.

A vádirat szerint az 54 éves vádlott többnyire vagyon elleni bűncselekmények miatt hat alkalommal volt büntetve. Utoljára kifosztás miatt, mint többszörös visszaesőt három és fél év fegyházbüntetésre ítélte a Veszprémi Törvényszék 2016 márciusában.

Büntetéséből tavaly február 20-án szabadult, majd elhatározta, hogy a jogerős büntetést kiszabó bírói tanács elnökét megöli.

A nő tavaly augusztusban többször is megfigyelte a bírót, majd szeptemberben fenyegető levelet küldött neki a törvényszékre. A vádlott egy 9,6 centiméter pengehosszúságú kést is vásárolt és több embernek is megbízást adott Veszprémben a bíró életének kioltására.