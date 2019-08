Bírságolták volna a magyar nyelvet, a végén a csehen csattan az ostor

Júlia Vrábľová feleleveníti azt, amikor a szaktárca irányítója július elején kirakott a kultuszminisztérium honlapjára egy a választási plakátokkal kapcsolatos tájékoztatást az államnyelvről szóló törvény betartásáról, amely anyagot a tárca szét is küldte a pártoknak és a választási kampánnyal foglalkozó ügynökségeknek is. Ez a dokumentum leszögezi például, hogy a minisztériumhoz egyre gyakrabban nyújtanak be olyan panaszokat, amelyben a polgárok a köztereken megjelentetett választási hirdetésekkel kapcsolatban felhívják a figyelmet az államnyelvről szóló törvény megsértésére. A szerző kitér arra a röhejes helyzetre, amikor a Markíza televízió munkatársa annak akart utánajárni, a minisztérium pénzbírsággal sújthat-e politikai pártokat, ha azok vétenek az államnyelvről szóló törvény ellen. Kiderült, a szaktárca szóvivője - enyhén szólva - nem ura a helyzetnek. Azóta távozott is a minisztériumból.

A Híd vagy az MKP óriásplakátjait ilyen hozzáállással meg is bírságolhatnák, de erre még nem került sor. Ugyanakkor a cseh nyelvű szinkron miatt néhány televízió már kapott büntetést, mivel 2007 után a szlováktól eltérő nyelven készült szinkron vetítése törvénytelen. Így olyan nyelvet szankciónál a törvény, amelyik az adott jogszabályban különleges státuszt kellen élveznie.

Rigó Konrád, a szaktárca államtitkára az írásra a közösségi oldalán reagálva meg is jegyezte, éppen itt az ideje, hogy ez a mihaszna törvény megváltozzon.

(denníkN)