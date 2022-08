Bittó Cigániková: a legvalószínűbb megoldás a kisebbségi kormány az SaS külső támogatásával, de feltételekkel – Interjú

Szombaton újra tárgyal a négy koalíciós partner a közös kormányzás folytatásáról, de az elmúlt napok üzengetései alapján nem látszik túl sok esély a megegyezésre. Az SaS nem enged abból, hogy csak egy Matovič nélküli kormánnyal tudja elképzelni a folytatást, Matovič viszont kizárta lemondását, az OĽaNO pedig összezárt mögötte. Az idő fogy, ha nincs megegyezés, az SaS miniszterei augusztus végén beadják lemondásukat. A napokban Grendel Gábor (OĽaNO-frakció), a parlament alelnöke a kisebbségi kormányzásról beszélt a Paraméternek, most Jana Bittó Cigániková, az SaS parlamenti képviselője nevezte ezt a legvalószínűbb megoldásnak. A képviselőt pártja álláspontjáról kérdeztük.

Fotók: TASR

Szombaton talán az utolsó koalíciós tanács lesz ebben a négyes felállásban. Lát esélyt a megegyezésre, folytathatja az OĽaNO, az SaS, a Sme rodina és a Za ľudí szeptemberben is a közös kományzást?

A többi pártban lévő kollégáimat kijelentéseit hallgatva inkább azt mondom, már nem látok erre lehetőséget. De majd meglátjuk, menet közben még sok minden történhet. Nő a nyilvánosság nyomása az OĽaNO-ra, egyre többen látják, hogy itt nem személyes ellentétekről van szó, hanem arról, hogy elérjük: a kormány működőképes maradjon. Meg kell érteniük, hogy sokkal fontosabb Szlovákia jövője,

mint a megfelelő polc a főnökük számára, aki ugyan tényleg legitim módon győzött a választásokon, de azóta a viselkedésének köszönhetően már elvesztette az egész ország támogatását.

Bízunk benne, hogy végül tudatosítják, hogy az ország mit üzen nekik, és végül meghátrálnak. Pontosabban reméljük, hogy ez fog történni, de én személy szerint nagyon nem bízom benne.

Önök szabták azt a feltételt a folytatáshoz, hogy Igor Matovič nem maradhat a kormány tagja. Ezen a feltételen nem lehet változtatni, önök nem tudnak ebben engedni?

Mi arról beszélünk, hogy milyen feltételek mellett tudjuk folytatni a munkát a koalícióban. És biztosan nem vagyunk hajlandóak a tovább együtt dolgozni olyan emberrel, aki szétveri az államháztartást, aki szinte mindenkivel összeveszik, aki csak elmegy mellette, aki nem teljesíti az embereknek tett ígéreteit, és aki egyben folyamatosan támad bennünket.

Nincs okunk arra, hogy egy kormányban maradjunk olyan emberrel, aki csökkenti a kormány és a koalíció támogatottságát.

Bármi jót és pozitívat teszünk, azt elfedik azok a konfliktusok, amelyeket ő okoz. Mi teljesen legitim módon tájékoztattuk a koalíciós kollégáinkat arról, hogy ilyen emberrel nem maradunk egy kormányban. Az már rajtuk múlik, hogy ezt hogyan kezelik. Igen, számunkra ez alapvető kérdés, ebből nem engedünk.

Ha Igor Matovič lemondana, akkor önök hajlandóak lennének „feláldozni” Richard Sulíkot, vagyis hajlandó lenne ő is távozni a kormányból? Ugyan a hivatalos tájékoztatás szerint ilyen megoldás nem hangzott el a tárgyalásokon, de ha erre kerülne a sor, önök számára ez elfogadható lenne?

Erre azt tudom mondani, hogyha ilyen feltétel felmerülne, hajlandóak lennénk tárgyalni róla. Mindenképpen akarnánk azonban hallani, hogy mivel indokolnák ezt a javaslatot, miért kérnék Sulík távozását. Feltételezem, hogy ennek az oka csak a személyes bosszú lenne, de ilyen feltételek mellett is hajlandóak lennénk tárgyalni róla. El kell mondani azt is, hogy

Richard Sulík nem zárta ki azt, hogyha erre kérik, akkor az ország érdekében mindent megtesz, amire szükség lesz.

Ezzel szemben Igor Matovič és kollégái teljesen kizárták a lemondás lehetőségét, amivel azt bizonyították, hogy nekik fontosabb a bársonyszék a sok problémát okozó Matovičnak, mint az ország jövője.

Mi változna azzal, ha Matovič mégis lemondana? Eduard Heger miniszterelnök és Jaroslav Naď védelmi miniszter is kiállt Matovič mellett, a párt frakciója is egy emberként támogatja a pénzügyminisztert. Mi garantálja, hogy Matovič nélkül működőképes lenne a kormány és a koalíció?

Ennek a kórusnak az OĽaNO a karnagya, ez az ő kezükben van. Már akkor bíztunk benne, hogy levonják a tanulságot, amikor Matovič és az egészségügyi miniszter, Marek Krajčí kénytelen volt lemondani. Abban bíztunk, hogy megváltozik a kormányzás és a kommunikáció stílusa. Sajnos ennek ellentéte vált valóra. Ha most ebből sem tanulnak, akkor a problémák nem fognak megszűnni.

Bízunk benne, hogy az OĽaNO-ban rájönnek, hogy az sem tehet meg mindent, aki megnyerte a választásokat.

Az államháztartást pedig semmiképpen sem tehetik tönkre, ráadásul a fasiszták támogatásával. Nem sérthetik meg a lefektetett szabályokat, miközben úgy tesznek, hogy ők az áldozatok, pedig az egész ország az áldozata ennek a helyzetnek. Bízom benne, hogy kicsit magukba szállnak, és finomítják a zsarolást, a támadásokat a saját koalíciós partnereik ellen. Ráadásul ennek – és ez látszik a közvélemény-kutatásokon – csak Robert Fico és a szélsőségesek örülnek.

Viszont éppen ez az, amivel sokan önöket vádolják: ha kilépnek a kormányból, azzal Robert Ficót segítik vissza a hatalomba, a kormányba, ráadásul a fasisztákkal együtt.

Ez éppen olyan, mint amikor egy partnerkapcsolatban a férj veri a feleségét, és a feleség egy idő után úgy érzi, hogy elég volt a verésből, a támadásokból, a közös pénz elveréséből, a megcsalásból. Rájön arra, hogyha marad, ez csak rosszabb lesz, és még rossz példát is mutat a környezetének, a gyerekeinek. Egy nap úgy dönt, hogy kilép ebből a kapcsolatból, és ilyenkor lehetnek olyan emberek is, akik őt vádolják, azt mondják, hogy a feleség az, aki tönkreteszi ezt a házasságot.

De a jelen helyzetben számomra Matovič az, aki tönkretette a „koalíciós házasságot”, ő az, aki megsértette a koalíciós szerződést, aki elszórja a közös pénzt, a közpénzt, aki rátámadt mindenkire, akinek kicsit más véleménye volt, még ha az a vélemény érveken is alapult.

Nem tudom elfogadni azt az értelmezést, hogy a hatszázalékos SaS-nek nincs joga és ereje arra, hogy feltételeket szabjon a koalícióban való maradáshoz, viszont elég erejének kell lennie ahhoz, hogy vállalja a felelősséget Szlovákia jövője iránt. Ez így nincs rendben. Mi egy év folyamatos támadás és a munkánk gáncsolása után, amikor már az egész odafajult, hogy megakadályozták a Robert Fico elleni eljárást és szétverték az államháztartást a fasisztákkal, úgy döntöttünk, hogy ezt a kormányt nem akarjuk legitimálni. Úgy látjuk, hogy sokkal többet ártanánk azzal, ha úgy tennénk, mintha mi sem történt volna. Akkor Robert Fico és a szélsőségesek a rendes parlamenti választást nyernék meg óriási fölénnyel, és a rendes emberek nem is tudnának kire szavazni. Mi most megpróbáljuk megfordítani ezt a folyamatot, megpróbáljuk megállítani Robert Fico és a szélsőségesek növekvő támogatottságát.

Az önöknek elfogadható, hogy támogassák a kisebbségi kormányt, ha a másik három párt megkísérli a kisebbségi kormányzást?

Ez egy elképzelhető megoldás számunkra. Természetesen ahhoz, hogy ez működjön, konstruktív párbeszédnek kell kialakulnia, a maradék három pártnak a kormányprogrammal összhangban lévő törvényjavaslatokat kellene előterjesztenie, olyanokat, amelyekkel nekünk nincs különösebb gondunk. Ilyen formában ez működhet.

De amint úgy látjuk, hogy bennünket mellékvágányra állítanak, és a fasisztákkal például a nők jogait korlátozó törvényeket fognak elfogadni, ha szórni fogják az állam pénzét, és a liberálisok csak arra kellenek majd, amit a fasiszták nem támogatnak, akkor ez nem fog működni.

Tehát ez is a partnereinken múlik. Mi készen állunk a konstruktív együttműködésre, a jó javaslatok támogatására, de ehhez az kell, hogy hallgassák meg a mi ötleteinket is, és ne forduljon elő az, hogy olyan javaslatokat is elfogadnak, amelyek teljesen ellentétesek a mi értékrendünkkel.

Ez utóbbi esetben támogatnák az előrehozott választás kiírását is? Az ellenzék várhatóan ezt fogja javasolni.

Erről akkor fogunk tárgyalni, amikor ilyen helyzet előáll. Egyelőre még nem tartunk ott. Mi most arra összpontosítunk, hogy elmagyarázzuk a koalíciós partnereinknek, hogy milyen fontos lenne Szlovákia számára, ha a négyes koalíció tovább működne, de Igor Matovič nélkül a kormányban. Ha ez nem sikerül, akkor a konstruktív ellenzéki munkára fogunk összpontosítani. Ha ez sem lesz járható út, akkor meglátjuk mit tehetünk. Az előrehozott parlamenti választásnak nagy kockázata van, másrészt azonban ha az OĽaNO és Igor Matovič továbbra is visszaélne pozíciójával, és olyan javaslatokat fogadna el, amelyek ártanak Szlovákiának, akkor ők idéznék elő azt a helyzetet, amikor mi is azt mondjuk, hogy most már jobb lesz inkább befejezni. Én bízom benne, hogy ez nem fog bekövetkezni, most még nem tartunk ott, most még korai erről beszélni.

A koalíciós válság kezdetén az SaS azon a véleményen volt, hogy akár az ellenzék Matovič elleni bizalmatlansági indítványát is megszavaznák, vagyis leváltanák őt a pénzügyminiszteri posztról. Ez még mindig érvényes?

Az az igazság, hogy nem mindegy, hogy milyen ellenzék, az ellenzék melyik része tenné ezt az indítványt. Erről biztosan vita lesz a parlamenti frakcióban. Én nem tudom elképzelni, hogy a fasiszták javaslatait támogatni fogjuk. Most éppen Milan Mazurek (a ĽSNS képviselője) jelezte, hogy kezdeményezni fogja Matovič leváltását.

Nem hiszem, hogy legitimálnunk kellene a fasisztákat azzal, hogy támogatjuk javaslataikat. Még ha tartalmilag egyet is értünk vele, érzékeltetnünk kell velük, hogy egyáltalán nem részei a demokratikus politikai spektrumnak.

Ha valaki más jönne elő ezzel, akkor talán lehetne beszélni róla. Én most csak a saját nevemben beszélek: nem szívesen támogatnám Mazurek és Tsai javaslatait. Szeptember elején lesz frakcióülésünk, amikor ilyen ügyeket meg lehet majd beszélni. Meglátjuk, hogyan alakulnak majd az államháztartási mutatók, ha rosszul, akkor inkább nekünk kellene ilyen kezdeményezéssel élni.

Ön szerint jelenleg mi a legvalószínűbb megoldása ennek a válságnak, figyelembe véve az utóbbi hetek eseményeit, tárgyalásait?

Én úgy látom, az a legvalószínűbb, hogy kisebbségi kormány alakul azzal, hogy az SaS kívülről támogatja majd az értelmes kormányjavaslatokat. Ez bizonyos ideig működhetne, de hogy meddig, azt nem merem megjósolni.

Tartok Igor Matovič bosszúszomjától, tartok attól, hogy továbbra is visszaél majd a pozíciójával és attól is, hogy újabb megállapodásokat kötnek majd a nem demokratikus pártokkal a parlamentben.

Attól is tartok, hogy Matovič képes lesz-e összeállítani és elfogadtatni a költségvetést, mert az államháztartás egyáltalán nincs jó kondícióban. Ez mind nehezítheti az együttműködésünket. Remélem azonban, hogy ezt a többi párt is tudatosítja, és elkerülhetjük a komplikációkat.

Lajos P. János