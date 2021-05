Bizalmat kapott a Heger 1.0 (vagy a Matovič 2.0) kormány, a Csemadoknak meg állami támogatást intéz a jó Gyimesi György

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

A várakozásoknak megfelelően ma bizalmat kapott a parlamentben Eduard Heger régi-új kabinetje, az illetékesek újabb vakcinával próbálják felpörgetni a döcögő oltakozást, a Csemadok pedig bekerülhet az állami intézmények sorába. Nem volt eseménytelen a mai nap sem.

Heger optimista, Matovič meg javíthatatlan

Nem kellett tövig rágnunk a körmünket izgalmunkban, vajon megkapja-e a parlament jóváhagyását az Eduard Heger vezetésével új levegőt vett régi kormány, a dolog már előre világos volt. Mint ahogy az is, hogy a négypárti koalíció képviselői nem támogatják egy emberként a ráncfelvarrott kabinetet. Mivel a különvéleményen lévő képviselők nem akartak a Heger-kormány ellen szavazni, inkább be sem mentek a parlamentbe. Ott volt viszont Igor Matovič. A kedvenc mártírszerepében tetszelgő korábbi miniszterelnök most sem bírta ki, hogy ne rúgjon bele koalíciós partnerébe, az SaS-be. Richard Sulíknak ismét felemlegette, hogy annak idején ő döntötte meg a Radičová-kormányt, ezzel rászabadítva az országra Ficóékat. Úgy tűnik, Matovič tényleg javíthatatlan.

Az új kormányfőnek, Eduard Hegernek mindenesetre többszörösen nehezített a helyzete: meg kell küzdenie a koronavírus-járvánnyal, véget kell vetnie a koalíción belüli torzsalkodásoknak, le kell ráznia magáról pártbeli főnöke, Igor Matovič minden jövőbeli befolyásolási szándékát, és – ami a legnehezebb lesz – vissza kell nyernie a választók bizalmát, amelyet éppen az a kormány tépázott meg, amelyet most ő vezet. Ahogy mondani szokás, innen szép győzni.

Oltásra fel, jön Johnson és Johnson

Ma az is kiderült, a hónap végéig várhatóan 46 500 adag Johnson & Johnson vakcina érkezik Szlovákiába. Az egyadagos oltóanyagot a tervek szerint elsősorban a mobil oltócsoportok fogják alkalmazni, mivel könnyebb tárolni ezt a fajta vakcinát. Az amerikai oltóanyagról azt is érdemes tudni, hogy vérrögképződési kockázata rendkívül ritka, egy szakember úgy fogalmazott, hogy kevésbé valószínű, hogy egy Johnson and Johnson vakcinával beoltott nőnél vérrögképződés alakul ki, mint hogy villámcsapás érje.

Az mindenesetre nem nevezhető villámgyorsnak, ahogy a kormányzat próbálja oltakozásra bírni a polgárokat. Négy hónapja indult ugyanis a koronavírus elleni vakcinálás Szlovákiában, és csak kedden jelentette be nagy büszkén az egészégügyi minisztérium, hogy országos kampányt indítanak az oltakozási kedv felpezsdítésére. Milyen jó ötlet! Persze, jobb későn, mint soha.

Ne féljünk a vakcinától

És ha már az oltásnál tartunk, ma az is kiderült, hogy a már beoltottak 0,4 százaléka fertőződött meg az új koronavírussal. Ez ugyan néhány ezer embert jelent a milliónál is több beoltott közül, azt azonban fontos leszögezni, hogy a koronavírus elleni vakcinákra nem azért van szükség, hogy 100 százalékos védettséget szerezzünk a vírussal szemben, hanem hogy ha megfertőződünk, a betegség könnyű lefolyású legyen, és ne kerüljünk kórházba. Mielőtt tehát beindulna a közösségi hálón a vakcinaellenes kommentdömping, jó tisztában lenni az alapvető tényekkel. Bár a Facebook egyes hozzászólóit aligha lehet tényekkel és tudományos magyarázatokkal eltántorítani attól, hogy osszák a hülyeséget.

Felkészül: a Csemadok

Gyimesi György, a leghangosabb szlovákiai magyar politikus újabb fronton próbálja megmenteni az itteni magyarságot. Bár eddigi kezdeményezései nem jártak sikerrel, ő nem adja fel. Következő lépéseként a Csemadokot emelné be az államilag finanszírozott intézmények sorába. A jogszabály Gyimesi szerint ősszel kerülhet a parlament elé, és jövőre a Csemadok már ennek megfelelően működhetne, kaphatna például állami támogatást is, mondta az OĽaNO képviselője a Paraméternek. Gyimesi társadalmi vitát ígér, és a törvénytervezetet már el is küldte néhány helyre – a többi között még a Csemadokba is. Bárdos Gyula Csemadok-elnöktől megtudtuk, ők nem vettek részt a jogszabály kidolgozásában.

Kérdés, miért hagyta ki a kulturális szervezetről szóló törvény előkészítéséből éppen a Csemadokot

a legerősebb szlovák kormánypárt politikusa, és miért csak a jogszabály kidolgozása után szólítja meg Bárdosékat a tervezettel. „Ez a törvény Igor Matovič ígérete volt, tehát ebből őt semmiképpen nem lehet kihagyni, ezt a témát ő is fogja vinni tovább” – nyilatkozta Gyimesi, akitől azonban nem tudtuk meg, hogy a jelenleg a pénzügyminiszteri posztot betöltő Matovič hogyan is kapcsolódik majd a törvényhez. Az alakulófélben lévő Szövetségnek mindenesetre alaposan fel kell kötnie a gatyáját, hogy a szlovákiai magyarságot érintő témákban lépést tudjon tartani Gyimesivel.

